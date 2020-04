Da qualche settimana il gruppo di lavoro “Cultura e scuola” della Consulta Giovanile Vasto ha promosso un circolo di fotografia, "una naturale messa in rete dei tanti ragazzi appassionati che da anni partecipano ai corsi gratuiti di fotografia a cura del Progetto Giovani. Un’opportunità per promuovere il talento giovanile nella materia e stimolare l’aggregazione intergenerazionale: il circolo viene animato dai ragazzi della CGV ma possono aderire tutti i fotoamatori della città e del vastese, purché dotati di una propria strumentazione e della voglia di condividere la propria esperienza in materia circa le tecniche, le metodologie e le competenze professionali.

Il circolo si riunisce periodicamente secondo la disponibilità dei membri e gli appuntamenti di click-attack o di click-walking, incontri dove la storia della fotografia o la critica dell’immagine reciproca lasciano lo spazio all’azione: fare fotografie insieme per mettere in pratica il proprio cammino di perfezionamento.



Per partecipare i contatti ufficiali sono quelli della Consulta Giovanile, a partire dal blog e dai profili sui social network cercando Consulta Giovanile Vasto (facebook), e per maggiori informazioni si può contattare il numero 327-1637891".

Il prossimo incontro si terrà sabato 18 ottobre, alle 16.30, presso il Centro socio culturale E.Berlinguer (ex istituto d'Arte).