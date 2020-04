Dopo cinque stagioni alla guida dello Sporting San Salvo si è dimesso Giuseppe Turchi, uno degli allenatori del Vastese da più tempo sulla stessa panchina, tecnico che ha portato la squadra biancazzurra dalla Terza Categoria alla Prima in tre campionati, "tradito" dalla regola del fuoriquota.

Il motivo? Una sostituzione sbagliata nel corso della partita di campionato di domenica scorsa sul campo del Palombaro. A 10 minuti dal termine il mister ha infatti tolto dal rettangolo di gioco un fuoriquota, Di Laudo ('93), non sostituendolo con un altro della stessa età ma con Di Giulio ('81). In campo in Prima Categoria ci devono obbligatoriamente essere per tutta la gara due giocatori nati rispettivamente nel 1992 e nel 1993, detti appunto "fuoriquota". La partita è terminata 0-0, un punto d'oro per i sansalvesi, conquistato su un campo di una delle candidate alla promozione, ma l'errore è costato la sconfitta a tavolino per 3-0.

Il mister ha così deciso di dimettersi, a nulla sono valsi i tentativi dei giocatori, del presidente Nicola Cilli e del ds Andrea Daniele di fargli cambiare idea, i ragazzi sono andati anche sotto casa del loro allenatore per cercare di convincerlo, ma non c'è stato niente da fare. "È sempre stata una persona seria - spiegano i dirigenti -, ci dispiace per la scelta che ha fatto, ma la rispettiamo. Lo ringraziamo calorosamente per le cinque stagioni insieme e gli auguriamo un buon proseguimento per la sua carriera da allenatore e in ogni aspetto della sua vita".

Al suo posto arriva l'ex Us San Salvo Nicola Marcello che stava collaborando con il settore giovanile dell'Us e in passato ha allenato sia in Promozione che in Eccellenza. Il nuovo tecnico debutterà domenica in casa contro il Trigno Celenza, che ieri ha avuto la meglio 2-0 sui biancazzurri in Coppa Abruzzo. Lo Sporting San Salvo occupa attualmente la quartultima posizione con tre punti ed è alla seconda stagione in Prima Categoria dopo la salvezza conquistata lo scorso campionato.

Giuseppe Turchi ha voluto spiegare i motivi della sua decisione e scusarsi pubblicamente con la lettera che riportiamo di seguito.

Domenica nel momento di sostituire un fuoriquota ho commesso un errore nel non rimpiazzarlo con un pari età creando un danno enorme alla mia squadra.

Preso visione dell'errore ho immediatamente rassegnato le mie dimissioni dall'incarico di allenatore e chiedo pubblicamente scusa alla società Sporting San Salvo, giocatori e tifosi che per colpa mia devono pagare un prezzo altissimi e una punizione che non meritano.

Da oggi farò solo il tifoso e ringrazio questa società per gli anni passati insieme. Auguro un buon lavoro al nuovo allenatore a cui lascio una squadra di ragazzi meravigliosi.

Saluti con affetto



Peppino Turchi