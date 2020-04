La BCC Vasto Basket si prepara la seconda trasferta della sua stagione. Domenica i biancorossi saranno di scena sul parquet di Mola di Bari, per andare a caccia di una vittoria buona per il morale e per cancellare lo 0 in classifica frutto delle due sconfitte con Catanzaro e Bisceglie. Il gruppo biancorosso, profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione, sta crescendo in fiducia ed intesa, per innestare la marcia giusta verso l'obiettivo salvezza. È Federico Durini, giovane playmaker alla sua seconda stagione alla BCC Vasto Basket, ad analizzare il momento della squadra e presentare la sfida di campionato contro la Geofarma Mola, che ha vinto all'esordio ma perso domenica scorsa a Palermo.

La 3ª giornata

Geofarma Mola - BCC Vasto Basket

Ambrosia Bisceglie - Il Globo Isernia

Planet Catanzaro - Amatori Pescara

Duesse Martina Franca - S.Michele Maddaloni

Romano Group Venafro - Soavegel Francavilla

Nuova Pall. Monteroni - BCC Agropoli

Casa Euro Taranto - Nuova Aquila Palermo