Sabato 18 ottobre, presso l’Auditorium dell'Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto in via Michetti 63, si terrà alle 19.00 la premiazione della 1^ Edizione del Concorso Letterario "Dolce sole - alla memoria di Donatella Gaspari", ingresso libero.

Gli organizzatori sono lieti di condividere il momento conclusivo della prima edizione del concorso con tutti coloro che hanno partecipato e con quanti vorranno ricordare Donatella in una serata dedicata alla poesia e alla solidarietà.