Cercano di rubare un carrello pieno di spesa da un supermercato lungo la circonvallazione Istoniense, ma vengono rincorsi dal personale e sono costretti a lasciare il bottino, dandosi alla fuga.

Sono ricercati dai poliziotti del Commissariato di via Bachelet i due autori del tentato furto avvenuto stamani dinanzi agli occhi di diversi testimoni, che raccontano di aver visto due stranieri allontanarsi in tutta fretta spingendo un carrello pieno di prodotti presi dagli scaffali, ma non pagati alla cassa. La vigilanza interna ha allertato il 113. Gli agenti si sono messi a caccia dei ladri.

Seguono aggiornamenti