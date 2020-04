Sono cominciate le attività organizzate dal Progetto Giovani del Comune di Vasto presso il Centro Polivalente E. Berlinguer in via Anelli 22 (ex Istituto d’arte).

Il primo appuntamento del Corso gratuito di grafica è previsto per lunedì 20 Ottobre alle 16. Il corso è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della grafica e si pongono come obiettivo l’apprendimento delle fondamentali nozioni teoriche e pratiche della comunicazione visiva. Le lezioni sono tenute da Marco Del Negro. Per iscrizioni e altre informazioni inviare una email a sideshow@hotmail.it oppure telefonare al 339.8891215.

Il secondo appuntamento è con il Laboratorio gratuito di scrittura creativa, a cura di Mascia Di Marco. Il corso prevede una serie di lezioni teoriche sulle tecniche narrative, dal personaggio alla costruzione di una storia, un ciclo di letture, proiezioni di film e esercizi mirati. Primo incontro organizzativo martedì 21 ottobre alle ore 16. Per informazioni e iscrizioni basta inviare una e-mail a sideshow@hotmail.it oppure telefonare al 339.7158508.