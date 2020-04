"Ogni mercoledì, in concomitanza col mercato rionale, questa zona diventa una giungla", racconta G.B., conducente d'autobus. Traffico caotico e pericoli per gli studenti in piazza De Gasperi, nel quartiere San Paolo che, con oltre 13mila residenti, è il più popoloso di Vasto.

Le fasce orarie critiche sono quelle attorno alle 8 del mattino e alle 13, all'entrata e all'uscita di centinaia di studenti dalle scuole vicine: il Liceo tecnologico Mattei e il Liceo scientifico Mattioli.

"Il problema - è il concetto espresso dagli autisti dei mezzi pubblici - è la promiscuità tra fermate dei pullman e mercato. Specie alle 8, gli stalli di sosta in cui dovremmo fermarci per far scendere gli alunni sono occupati dalle auto di chi si ferma per andare a fare la spesa tra le bancarelle. Di conseguenza, siamo costretti a fermarci al di fuori delle strisce gialle e, quindi, lontano dai marciapiedi, cosa che rende pericolosa la discesa degli studenti. Succede ogni mercoledì, ma qui non abbiamo mai visto neanche una pattuglia di vigili a regolare il traffico e controllare che l'arrivo dei ragazzi al mattino e la loro ripartenza al termine delle lezioni si svolga in sicurezza. Chiediamo, inoltre, all'amministrazione comunale di valutare l'ipotesi di spostare il mercato in un'altra zona dello stesso quartiere, in modo da evitare che piazza De Gasperi si ingolfi e renda complicate le manovre dei mezzi e il transito dei molti pedoni".