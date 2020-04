Il prossimo 20 ottobre si svolgeranno le audizioni per entrare a far parte dell'Orchestra giovanile "Musica in Crescendo", progetto portato avanti in collaborazione con i Comuni di Casalbordino e San Salvo.

Tanti sono i concerti dell'orchestra giovanile in tutto il territorio. Di particolare interesse il Festival alternativo sull'uso sociale delle arti, che permette scambi culturali con realtà europee. La scorsa estata decine di musicisti sono arrivati a San Salvo per una settimana nel segno della musica e della fratellanza.

Per prenotarsi alle audizioni, è necessario compilare i moduli che sono disponibili presso l’Istituto Comprensivo n.2 di San Salvo, presso l’Urp del Comune di San Salvo, nella pagina Fb Orchestra Giovanile Musica in Crescendo e nella pagina Fb del Comune di Casalbordino.

La scadenza per la presentazione delle domandae è fissata al 18 ottobre. Per i ragazzi già iscritti all’Orchestra giovanile “Musica in Crescendo”, sarà facoltativo fare l’audizione per il passaggio di livello.



Info: 0873.510743/324.771488/3408380699,

e-mail: musicaincresendo@libero.it