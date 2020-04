Era stato presentato lo scorso luglio, in occasione della tappa vastese delle selezioni per Miss Italia. Da oggi Segui l'istinto, videoclip dell'omonimo brano di Marco Santilli, è online. Il cantautore cupellese ha duettato con Rosalia Misseri, già presente in altri suoi brani. La protagonista d'eccezione del video, che vede la regia di Giacinto Sirbo, è la showgirl Justine Mattera, nella duplice veste di angelo e diavolo.

Il brano, che fa parte dell'album Per sempre, è stato scritto da Marco Santilli in collaborazione con A.Gallo, arrangiato da Mauro Isetti ed Egidio Perduta ed edito da Sonic Factory. Alla realizzazione del videoclip ha collaborato Gabriele Napolitano, mentre il look è stato curato da G-Style di Graziano Di Virgilio, il trucco da Marianna Durante.

"Il brano parla delle dinamiche che noi umani abbiamo nella vita - spiega Marco Santilli-. Alla fine bisogna sempre seguire l'istinto".