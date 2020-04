Grande soddisfazione per il presidente Nicola Quintavalle e del suo vice Di Gregorio e per tutta la società della Vasto Calcio che sabato 11 ottobre nell'esordio casalingo del campionato di Terza Categoria hanno battuto per 5 a 1 il Real Liscia.

"Grande prestazione della compagine allenata dal mister Paolo Acquarola - si legge nel comunicato del Vasto Calcio - che nonostante la giovane età dei propri giocatori si è imposta senza problemi, sciorinando un gran bel gioco. Ma la più grande soddisfazione per la società e vedere il campo San Paolo diventato ormai un grande polo di trattenimento per i tantissimi giovani e meno giovani sportivi vastesi, gremito di oltre 400 spettatori che si sono entusiasmati a vedere questi giovani ragazzi giocare cosi bene.

Un plauso alla società al mister Acquarola e del suo vice Simon Del Cassale che insieme all’instancabile dirigente Massimo Giannone sono riusciti in così breve tempo ad allestire un organico di tutto rispetto che sicuramente ben figurerà in questo campionato. Ricordiamo che la Vasto Calcio parteciperà oltre al Campionato di Terza Categoria anche ai Campionati Juniores, Allievi e Giovanissimi".