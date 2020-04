Si è chiuso tra gli applausi del pubblico presente nella cattedrale di San Giuseppe a Vasto l'ultimo dei quattro concerti organizzati dal Coro polifonico Stella Maris per celebrare i 25 anni dalla sua fondazione, con la direzione artistica di Paola Stivaletta e il coordinamento di Peppino Forte. Domenica 12 ottobre il coro vastese, diretto da Paola Stivaletta, ha cantato insieme al coro Musicanova di Roma, diretto da Fabrizio Barchi.

Il coro Musicanova, nella sua attività, si è esibito, oltre che in Italia, in Danimarca, Finlandia, Grecia, Svezia, Spagna, Ungheria, ottenendo riconoscimenti e premi in alcuni fra i più importanti Concorsi Nazionali ed Internazionali corali. Collabora frequentemente alle produzioni musicali di vari artisti, Ennio Morricone, Andrea Guerra, Marco Frisina e ha partecipato alla realizzazione di CD dei cantanti Mina, Bocelli e Branduardi. Molto impegnato sul fronte della diffusione della coralità tra i giovani, il Musicanova realizza collaborazioni con varie scuole romane dalle quali provengono la maggior parte dei propri cantori.

Questo il programma della serata:

Coro Polifonico Stella Maris: Rihards Dubra (1964) O crux, ave, Bruno Bettinelli (1913-2004) Già mi trovai di Maggio, Morten Lauridsen (1943) O nata lux

Cori riuniti: Benjamin Britten (1913-1976) Hymn to the Virgin

Coro Musicanova: Arvo Pärt (1935) Da pacem Domine, Felix Mendelssohn (1809-1847) Herr nun lässest du, Edvard Grieg (1843-1907) Hvad Est Du Dog Skjøn,Charles Villiers Stanford (1852-1924) Beati quorum via,Trond Kverno (1945) Ave Maris Stella,Morten Lauridsen (1943) Ubi Caritas,Carl Haywood Didn't My Lord Deliver Daniel,J. Lennon - P. Mc Cartney Penny lane (arr. Chilcott)

Cori riuniti: Jophef Rheinberg er (1839-1901) Abendlied,Javier Busto (1949) Ametsetan

Il pubblico ha ascoltato con attento e quasi irreale silenzio i bellissimi brani eseguiti che hanno raggiunto vertici veramente altissimi per intensità espressiva e tecnica esecutiva. La cattedrale di Vasto ha risuonato per più di un’ora delle bellissime armonie e melodie proposte ed alla fine un lunghissimo e sentito applauso ha liberato l’attento pubblico che ha potuto godere dell’ascolto di un concerto di musica corale veramente di altissima qualità.

Foto Angelo Pollutri