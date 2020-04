Il prossimo fine settimana vedrà l'inizio del campionato di pallavolo di serie C. La BCC San Gabriele volley si sta preparando con intensi allenamenti per affrontare la nuova stagione con tanto entusiasmo. Lo scorso anno la squadra guidata da Ettore Marcovecchio era partita con l'obiettivo della salvezza per poi arrivare a disputare la semifinale playoff. "Anche quest'anno l'obiettivo sarà la salvezza - commenta il tecnico vastese - e sarà ancora più difficile perchè le nostre avversarie si sono rinforzate molto". Otto le squadre inserite nel girone A: Italiangas Termoli, Bper Lanciano, Virtus Orsogna, Fisio Pro N. Pallavolo Campobasso, Costruzioni Papa Altino, Diobro Sambuco volley, Pallavolo Teatina e BCC San Gabriele. Le prime quattro accederanno ai playoff, le altre quattro si giocheranno la permanenza in categoria nei playout.

Il roster che affronterà la serie C ha visto qualche innesto rispetto alla passata stagione. Intanto il rientro di Giada Innocenti, Alessandra Mascitelli e Luisanna Sambrotta. Poi c'era stato l'arrivo dell'esperta palleggiatrice Cristina Fiore, ora però ferma ai box in attesa di risolvere un infortunio. Serviva una seconda palleggiatrice e allora Caterina De Marinis, che aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo, si è rimessa in gioco e, dopo una carriera come schiacciatrice, sta prendendo confidenza con il nuovo ruolo per farsi trovare pronta a subentrare in caso di necessità a capitan Serena Mariani. In prima squadra c'è stato poi l'inserimento definitivo delle tre ragazze del 2000, Claudia Scampoli, Guada Russo e Giorgia Di Croce.

La BCC San Gabriele punta decisamente a ripetere e, se possibile, migliorare, l'ottimo cammino svolto lo scorso anno nei campionati giovanili. Obiettivo comune ad under 14, under 16 e under 18, è quello di arrivare a disputare le fasi nazionali. "Con l'under 18 l'anno scorso eravamo la squadra più forte in Abruzzo - ha ricordato Marcovecchio - ma poi nella finale non abbiamo saputo fare le cose per bene. Ci riproveremo quest'anno, anche se la formula del campionato è cambiata e sarà ancora più difficile". Al termine delle fasi provinciali si sfideranno le prime due dei gironi Chieti e Pescara, per designare l'accesso alla finale regionale. Questo in previsione di quanto accadrà l'anno prossimo, con la riduzione dei comitati provinciali (e quindi dei campionati) a due, Chieti-Pescara e L'Aquila-Teramo.

Gli ottimi risultati ottenuti dalla nazionale italiana femminile al Mondiale sembrano aver fatto bene al movimento. "Fino a qualche tempo fa confrontandomi anche con allenatori di altre realtà, constatavamo un calo nelle iscrizioni. Certamente la prova delle azzurre ha dato un bel segnale, hanno dimostrato un grande attaccamento alla squadra, con un beneficio indubbio per tutto il movimento. Noi siamo soddisfatti perchè anche quest'anno abbiamo superato quota 100 iscrizioni e sono ancora aperte le iscrizioni pre i corsi che si svolgono il martedì e venerdì in palestra (per info 3470573179 o 3470198271)".

I successi in campo sono il frutto di tanto lavoro in palestra, sia con la prima squadra che con le ragazze più giovani. "Abbiamo la fortuna di essere tre allenatori. Con Maria Luisa Checchia e Caterina riusciamo a curare ogni aspetto tecnico, tattico e fisico. Ci vuole tanta passione, anche da parte delle ragazze con cui siamo molto esigenti. Però credo che quando si gioca, anche con l'under 18, bisogna cercare sempre di ottenere il massimo. Questa propensione al sacrificio, al lavoro, vale non solo nello sport ma anche nella vita". Il tecnico vastese, un passato di successo in giro per l'Italia, da qualche anno ha sposato la causa della San Gabriele, in cui la crescita del vivaio viene prima del successo sportivo della prima squadra. Stimoli e motivazioni certamente diversi rispetto ad allenare in serie A, ma per lui sono altrettanto importanti. "Che si giochi in A1 o in C per me cambia poco, l'approccio è uguale. Sono uno a cui piace vincere sempre, anche quando faccio una partita a carte con gli amici. L'agonismo è alla base dello sport, non riuscirei a stare in una realtà dove si va solo per passare il tempo".

Domenica, alle 18, presso la palestra del Centro Sportivo San Gabriele, la prima sfida della stagione contro la Bper Lanciano.

BCC San Gabriele 2014/2015

Gaia Genovesi (1997) schiacciatrice-opposta

Maria Vittoria De Lena (1997) libero

Bibiana Moscariello (1997) centrale

Alessandra Di Tizio (1997) centrale

Martina Di Santo (1998) schiacciatrice

Carolina Bologna (1997) centrale

Claudia Scampoli (2000) schiacciatrice-opposta

Giada Russo (2000) schiacciatrice

Giorgia Di Croce (2000) schiacciatrice

Chiara Addona (1998) libero

Rossella Cuccaro (1998) centrale

Serena Mariani (1996) pallaggiatrice

Alessandra Mascitelli (1994) schiacciatrice-opposta

Luisanna Sambrotta (1994) centrale

Giada Innocenti (1994) opposta-centrale

Cristina Fiore (1976) palleggiatrice