"Appreso che vi sarebbero, tra i dipendenti comunali e gli amministratori, diversi casi di mancato pagamento dei tributi dovuti al Comune", il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, "ha posto in essere tutti gli atti indispensabili per garantire al Comune l'immediata riscossione?".

Lo chiede Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente, in un'interrogazione urgente rivolta al primo cittadino.

Il documento - Questo il testo dell'interrogazione presentata dall'esponente dell'opposizione: "Appreso che vi sarebbero, tra i dipendenti comunali e gli amministratori, diversi casi di mancato pagamento dei tributi dovuti al Comune da lei guidato;

Considerato che il collega Desiati le ha già da tempo chiesto l'elenco completo di tutti i debitori dell’Ente (non per additarli al pubblico ludibrio, ma per conoscere l'importo totale dei crediti da riscuotere;

Preso atto che Ella si è sempre lamentato per le scarse risorse finanziare del Comune;

Interrogo il Signor Sindaco per sapere:

1) Che cosa ha fatto fino ad oggi per conoscere l’entità dei tributi non pagati?

2) Ha posto in essere tutti gli atti indispensabili per garantirne al Comune l’immediata riscossione?

3) Se non ha ancora prodotto alcun atto, come intende procedere a fronte di una situazione inaccettabile e non più sostenibile, proprio mentre tutti i cittadini vastesi sono chiamati a file interminabili per riempire moduli e pagare quanto dovuto e quanto, soprattutto, da quest’ Amministrazione richiesto?".

"Il sindaco si dimetta" - "Se la politica fosse ancora una cosa seria -commenta D'Alessandro - un Sindaco non in grado di inseguire i debitori e di recuperare i crediti non verrebbe mandato a presiedere l’Anci, ma a casa. Con atto immediato".