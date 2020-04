Da Berardino Barisano riceviamo e pubblichiamo. "In via San Domenico Savio, dove il Comune ha realizzato i nuovi marciapiedi, dopo aver terminato i lavori sono stati lasciati i materiali di risulta che dai primi di luglio giacciono all'interno dell'area recintata.

Oltre a creare disagi ai parcheggi e pericolo per la viabilità, da diversi giorni tale area è diventata una discarica abusiva. I residenti nonostante diversi solleciti agli uffici preposti del Comune non hanno ottenuto nessun intervento di rimozione. Per questo faccio presente tale situazione affinchè possa sollevare la volontà di qualcuno che possa intervenire al più presto".

Berardino Barisano