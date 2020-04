Il Centro Sperimentale di Archeologia con le sue sedi di San Salvo, Monteodorisio e Schiavi d'Abruzzo ha programmato anche per il 2014 la giornata di studio e sperimentazione "A... come archeologia", proposta didattica per i beni culturali rivolta a docenti e dirigenti scolastici.

L'iniziativa, organizzata con la collaborazione di Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, Comune di San Salvo, Fondazione per l'Arte e l'Archeologia del Vastese, Parsifal Società Cooperativa di Vasto, Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto, persegue l'obiettivo di aggiornare i docenti su contenuti, tecniche e metodi dell'archeologia sperimentale, con approfondimenti tematici su La scrittura" e C.S.A.: un'alternativa alla proposta didattica.

La Giornata avrà luogo sabato 18 ottobre 2014, con inizio alle ore 9, nel Centro Sperimentale di Archeologia, Parco Archeologico del Quadrilatero di San Salvo (CH).

Informazioni e prenotazioni:

389 18 12 311

csaparsifal@libero.it

www.csa.altervista.org