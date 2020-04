È finalmente arrivato il momento dell'esordio per la Vastese Calcio a 5, squadra che fa tornare una squadra cittadina nel campionato di futsal. Dalla fine di agosto la formazione guidata dall'esperto Giampaolo Porfirio, con Marco Mileno uno dei pionieri del calcio a 5 a Vasto, si sta allenando presso il centro sportivo della Promo Tennis. Sarà il campo in sintetico della struttura del quartiere San Paolo ad ospitare le partite casalinghe della formazione biancorossa, la domenica alle 10, grazie alla collaborazione fortemente voluta dal presidente Giuseppe D'Alessandro. L'obiettivo è quello di creare un movimento giovanile che poi possa gradualmente arricchire la prima squadra.

La Vastese C5 riparte con un bel gruppo, tanti giocatori che hanno militato in campionati superiori e che affronteranno la stagione con il chiaro obiettivo del salto di categoria. Tre i gironi della serie D, ognuno con nove squadre. La Vastese C5 dovrà vedersela con Casolana, Perano, Sant'Eusanio, Casalbordino, Paglieta e Anxanum. E poi c'è la Libertas Stanazzo Lanciano, formazione in cui militano i detenuti del carcere lancianese. Dopo l'esperienza del Free Opera Brera, squadra di calcio formata da detenuti del carcere milanese di Opera e iscritta al campionato di Terza categoria, anche il futsal entra nelle carceri. Un progetto che ha visto la collaborazione della struttura lancianese e della Figc Abruzzo, come spiegato nella presentazione del campionato, che si è tenuta proprio all'interno della struttura di Villa Stanazzo. Si vuole "offrire ai detenuti coinvolti la possibilità di praticare un’attività sportiva a livello agonistico, partecipare a momenti formativi su tematiche legate allo sport e avviare un’attività che trasmetta valori fondamentali nel processo di crescita personale e sociale del detenuto". Per motivi di detenzione la Libertas Stanazzo disputerà tutte le partite del campionato (sia quelle in casa che fuori) sul campo in terra battuta all'interno della struttura. Nel girone è presente anche la squadra degli agenti di Polizia Penitenziaria, la Fiamme Azzurre Lanciano.

Entrare nella struttura carceraria per disputare due partite di campionato sarà un momento importante anche per Porfirio e i suoi, chiamati certamente a giocare su una superficie non usuale per il calcio a 5 ma determinati a vivere l'esperienza non solo dal punto di vista agonistico ma anche da quello umano. L'entusiasmo del gruppo è alto con i giocatori che non vedono l'ora di iniziare, domenica mattina alle 10 contro la Casolana, la stagione ufficiale. Per loro, nella pausa del campionato, tra dicembre e gennaio, ci sarà anche l'impegno della Coppa Abruzzo, che li vedrà confrontarsi con le squadre degli altri gironi.

Serie D - girone di andata

1ª Vastese - Casolana (domenica 19 ottobre ore 10.30 - Promo Tennis)

2ª Perano - Vastese

3ª Vastese - Fiamme Azzurre Lanciano

4ª Sant'Eusanio - Vastese

5ª Vastese - Casalbordino

6ª riposo

7ª Paglieta - Vastese

8ª Libertas Stanazzo Lanciano - Vastese

9ª Anxanum - Vastese