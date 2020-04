Buona la prima per la Pro Vasto femminile. Nell'esordio in Coppa Abruzzo le ragazze guidate dalla coppia Di Martino-Migliaccio hanno conquistato una vittoria contro l'Ortona, sul campo di Tollo. A decidere la sfida è stata una rete di Martina Di Viesti nel secondo tempo, con un'azione iniziata da un fallo laterale nei pressi dell'area ortonese da Di Francesco e proseguita con il passaggio di Tiberio per la bomber biancorossa che da fuori ha scagliato un tiro che ha lambito la traversa interna per poi finire in rete.

Nel corso della partita molte le occasioni da una parte e dall'altra, con le vastesi che più volte sono andate vicino alla marcatura, con le azioni pericolose di Mazzatenta, Tiberio, Di Foglio e della stessa Di Viesti. L'Ortona si è visto sbarrare la strada dall'ottima Pavan e da capitan Tumini che, a portiere battuto, ha salvato la sua porta sugli sviluppi di un calcio di punizione.

La Pro Vasto femminile tornerà a giocare in Coppa il prossimo 26 ottobre contro il Lanciano, presso il campo sportivo Ezio Pepe in via Santa Caterina da Siena.

La formazione scesa in campo: Pavan, Tumini, Smerilli, Vitelli, Napolitano, Di Viesti, Di Foglio, Di Francesco D., Tiberio, Mazzatenta, Silvestri. Panchina: Rocco, Ferretti, Antonellini, Campofredano, Cerbino, Nucciarone.