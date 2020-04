Allievi regionali, Bacigalupo-Caldora 0-1. Meritato successo della Caldora che batte per 1-0 gli allievi regionali della Bacigalupo, alla seconda sconfitta in campionato.

Brutta prova dei vastesi che non si rendono quasi mai pericolosi, al contrario i pescaresi dimostrano di essere un'ottima squadra e legittimano la vittoria creando diverse occasioni. Decide la gara un'autorete dei padroni di casa a inizio ripresa, con la formazione di mister Maurizio Baiocco che non riesce a reagire al cospetto di un avversario solido e ben messo in campo.

C'è molto da lavorare in casa Bacigalupo, in questo campionato se non si affrontano le partite con la giusta attenzione è facile incappare in giornate negative; nel prossimo turno i vastesi saranno di scena a Francavilla.

Tabellino

Bacigalupo-Caldora 0-1 (0-0)

Reti: 47' autorete (C)

Bacigalupo: Fabiano, Di Casoli, Berardi (D'Amario), Carriero (Irace), Frangione, D'Alò, Benvenga, Marzocchetti (Racciatti), Natarelli (Canosa), Fiore, Fontana. All. Baiocco





Giovanissimi regionali, Manoppello Arabona-Bacigalupo 1-2. Vittoria all'ultimo respiro per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che espugnano in pieno recupero il difficile campo del Manoppello Arabona e conquistano il quinto successo in altrettante partite, restando in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Ottimo primo tempo dei vastesi che creano diverse occasioni e vanno in vantaggio al 25' con Lavacca, abile a ribadire in rete una conclusione di Farina che si era stampata sul palo.

Nella ripresa il Manoppello Arabona pareggia al 42' con un tiro dal limite di Di Donato; la Bacigalupo, dopo non essere riuscita a chiudere la partita nella prima frazione, soffre e sembra in difficoltà, ma negli ultimi 10 minuti si gioca il tutto per tutto e si sbilancia in avanti alla ricerca della vittoria, rischiando anche qualcosa in contropiede. Il coraggio dei vastesi viene premiato nel primo dei quattro minuti di recupero, quando Cipollone fugge sulla fascia sinistra e mette in mezzo per Farina che firma il gol del definitivo 2-1.

E' il quinto successo consecutivo dei ragazzi di mister Luigi Menna che conservano il primo posto in classifica con 15 punti all'attivo: un inizio di campionato davvero fantastico per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che nel prossimo turno ospiteranno il Fossacesia.

Tabellino

Manoppello Arabona-Bacigalupo 1-2 (0-1)

Reti: 25' Lavacca (B), 42' Di Donato (MA), 70'+1' Farina (B)

Bacigalupo: Massimi, Santilli, Maroscia (Dragonetti), Plescia, Ali, Ciccotosto A., Nuozzi (Catalano), Cieri, Farina, Lavacca (Ciccotosto C.), Cipollone. All. Menna

Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Si è giocata la 5° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. Restano in vetta alla classifica il Poggio degli Ulivi e il River Casale che superano rispettivamente il Manoppello Arabona e l'Acqua e Sapone, altro pareggio invece per la Virtus Vasto che non va oltre l'1-1 con la Giovanile Chieti e viene agganciata dal Miglianico (3-2 sul Lauretum); la Bacigalupo viene battuta in casa dalla Caldora, da segnalare anche i colpi esterni della D'Annunzio Marina, del Francavilla e del Fossacesia che violano i campi della Spal Lanciano, dello Sporting Casoli e del Ripa.

Classifica allievi girone B: Poggio degli Ulivi e River Casale 15, Miglianico e Virtus Vasto 11, Caldora e D'Annunzio Marina 10, Bacigalupo 9, Fossacesia, Francavilla e Giovanile Chieti 7, Acqua e Sapone 4, Manoppello Arabona e Sporting Casoli 2, Lauretum e Ripa 1, Spal Lanciano 0

Giovanissimi girone B. Il terzetto di testa non si ferma: i Delfini Biancazzurri espugnano per 1-0 Loreto Aprutino, la Virtus Vasto passa per 3-0 sul terreno della Giovanile Chieti e la Bacigalupo sbanca per 2-1 Manoppello con un gol di Farina in pieno recupero; vincono fuori casa anche il Poggio degli Ulivi e il River Casale contro Quattro Colli e Caldora, successi tra le mura amiche invece per la D'Annunzio Marina (4-0 sul Penne) e per il Fossacesia (2-0 sull´Atletico Montesilvano). Chiude il quadro del 5° turno il pareggio a reti inviolate tra Francavilla e Gladius.

Classifica giovanissimi girone B: Bacigalupo, Delfini Biancazzurri e Virtus Vasto 15, Poggio degli Ulivi e River Casale 12, D'Annunzio Marina e Fossacesia 9, Caldora 7, Giovanile Chieti, Lauretum e Manoppello Arabona 6, Francavilla e Gladius 2, Atletico Montesilvano 1, Penne e Quattro Colli 0

Loris Napoletano