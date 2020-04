Prosegue la marcia al vertice del Cupello nel girone B del campionato Juniores d'Elite, i rossoblu dopo tre giornate sono primi a punteggio pieno dopo il successo interno sulla Folgore Sambuceto. Prima vittoria stagionale per la Vastese che davanti al proprio pubblico batte il San Salvo ancora a secco di vittorie, che perde la seconda gara nel torneo. Prima sconfitta per i campioni in carica del Vasto Marina sul campo della Spal Lanciano.

Vastese-San Salvo 3-0. I padroni di casa passano subuto in vantaggio al 7' con una rete di D'Adamo che insacca sugli sviluppi di un calcio di punizione. Per il centrocampista vastese, schierato centrale difensivo, è la seconda partita in 24 ore. Squalificato mercoledì in Coppa Italia resta in campo per tutta la gara.

Al 23' Di Virgilio ha la palla per pareggiare ma davanti a Lafshai spreca. Un minuto dopo una conclusione di Colitti sorvola la traversa. Al 38' la Vastese raddoppia con Piccinini che lascia partire un diagonale dalla sinistra che si insacca alle spalle di Raspa. La palla viene accompagnata in rete da Marchioli appostato sul secondo palo, ma aveva già superato la linea di porta, il gol è assegnato a Piccinini, altrimenti sarebbe stato fuorigioco di Marchioli. Nel finale del primo tempo un altro tentativo di Colitti finisce fuori.

Nella ripresa al 51' Piccinini sfiora il terzo gol, al 53' San Salvo pericoloso con un colpo di testa ravvicinato di Di Virgilio che Lafshai blocca. Al 59' Del Borrello impegna Raspa dalla distanza. Al 65' su calcio d'angolo dalla sinistra il cross di Nesit, entrato da due minuti per Adriani, è perfetto, Marchioli di testa firma la terza rete. Al 74' i biancazzurri colpiscono una traversa con Petrino e all'83' i padroni di casa hanno un'altra occasione da gol, Nesit salta un avversario con una finta ma davanti al portiere avversario non è freddo.

I biancorossi di mister Di Martino conquistano così la prima vittoria in campionato, da segnalare la bella prova di tutti i ragazzi e in particolare del giovane regista di centrocampo del '98 Gabriele D'Ambrosio e dell'attaccante macedone del '97 Aliji Nesit, che nella scorsa stagione, tra allievi provinciali e sperimentali, ha realizzato oltre 60 gol. Entrambi provengono dallo Sporting Vasto.

Nel prossimo turno la Vastese sarà impegnata sul campo della D'Annunzio Marina mentre il San Salvo riceverà il Miglianico.





Tabellino

Vastese-San Salvo 3-0 (2-0)

Reti: 7' D'Adamo (Vastese), 38' Piccinini (Vastese), 65' Marchioli (Vastese)

Vastese: Lafshai, Tricase (84' Cinalli), Ciancaglini (85' Falcitelli), Salcuni, Marinelli, D'Adamo, Piccinini (72' Marchesani), D'Ambrosio, Adriani (63' Nesit), Del Borrello, Marchioli. A disposizione Dohan. Allenatore Nicola Di Martino

San Salvo: Raspa, Ciavatta (68' Petrino), Sessa (77' Verini), Cirese (52' Cieri), Di Pietro, Maiello, Larivera (72' Di Meo), Juliani, Lamberti (80' Minicucci), Colitti, Di Virgilio. A disposizione Marinelli. Allenatore Gabriele Di Lallo

Arbitro: Andrea Fruci di Lanciano

Ammoniti: Marinelli (Vastese), Nesit (Vastese), Cirese (San Salvo)





Cupello-Folgore Sambuceto 2-1. I ragazzi di Panfilo Carlucci continuano a stupire, in casa ottengono la terza vittoria in tre partite e restano al comando a punteggio pieno. I gol arrivano tutti nel secondo tempo, al primo ci pensa ancora il capitano Fizzani che insacca su assist di Nanni, mentre il raddoppio porta la firma di Di Croce, servito da Ricciardi. Nel prossimo turno la capolista andrà a fare visita al River Casale.

Spal Lanciano-Vasto Marina 2-1. I vastesi ampiamente rimaneggiati per via di infortuni e squalfiche rimediano la prima sconfitta in campionato, dopo una vittoria e un pareggio. Gli ospiti passano in vantaggio con D'Ottavio, ma non reggono, anche a causa di alcune decisioni arbitrali che condizionano la gara, vengono infatti espulsi sia Forte che Di Battista e in nove uomini la Spal ribalta il risultato e riesce ad avere la meglio. Lunedì prossimo la squadra di Massimo Baiocco ospiterà la Renato Curi Angolana che ha vinto 3-0 contro il River Casale.

I risultati della 3° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B

Cupello-Folgore Sambuceto 2-1

Francavilla-Acqua&Sapone 4-1

Il Delfino Flacco Porto-D'Annunzio Marina 2-2

Miglianico-Sant'Anna 2-1

Renato Curi Angolana-River Casale 3-0

Spal Lanciano-Vasto Marina 2-1

Vastese-San Salvo 3-0

La classifica

Renato Curi Angolana 9

Cupello 9

Francavilla 6

River Casale 6

Miglianico 6

Vasto Marina 4

Vastese 4

Spal Lanciano 4

D'Annunzio Marina 3

Sant'Anna 3

Il Delfino Flacco Porto 2

Folgore Sambuceto 1

San Salvo 1

Acqua&Sapone 0

Il prossimo turno, lunedì 20 ottobre, ore 15.00

D'Annunzio Marina-Vastese

Folgore Sambuceto-Acqua&Sapone

River Casale-Cupello

Sant'Anna-Francavilla

San Salvo-Miglianico

Spal Lanciano-Il Delfino Flacco Porto

Vasto Marina-Renato Curi Angolana