Torna in campo mercoledì pomeriggio alle 15.30 la Vastese sul sintetico di Miglianico per il secondo turno a triangolari della Coppa Italia di Eccellenza. I biancorossi, reduci dalla prima sconfitta stagionale a Capistrello, affrontano i padroni di casa contro i quali hanno pareggiato all'Aragona 1-1 in campionato, con una novità.

Nuovo acquisto. La società ha ufficializzato un nuovo acquisto, si tratta del centrocampista Cristiano Verna, classe ’94, svincolato. La sua ultima squadra è stata la Virtus Lanciano, club con cui è cresciuto per anni fino a diventare il capitano della Primavera. Nella scorsa stagione è stato spesso aggregato alla prima squadra di mister Baroni senza mai esordire. Il calciatore, originario di Sant'Eusanio del Sangro, martedì pomeriggio ha effettuato il primo allenamento con la squadra biancorossa e potrebbe essere già impiegato da mister Precali nella gara esterna di coppa.

Coppa Italia. Previsto poco turnover, non ci saranno D'Adamo e D'Ambrosio, fermati dal giudice sportivo in coppa per un turno. Arbitra Roberto Paterna di Teramo coadiuvato da Emiliano Di Salvatore di Avezzano e Daniele Salerno di Lanciano.

La società punta ad andare avanti nella competizione, anche se non sarà facile perchè dopo la fase regionale c'è quella nazionale. La squadra che vince la Coppa Italia è promossa in Serie D, ma negli ultimi anni anche le squadre semifinaliste sono riuscite a salire di categoria con i ripescaggi.

La Vastese è inserita nel triangolare A con San Salvo e Miglianico. Nel triangolare B ci sono invece Avezzano, Torrese e Renato Curi Angolana. Nella seconda gara, in programma mercoledì 12 novembre alle 14.30, riposerà la squadra che avrà vinto la prima partita o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La terza sfida, mercoledì 10 dicembre alle 14.30, verrà giocata dalle due squadre che non si sono mai incontrate.

Le prime classificate dei due raggruppamenti si affronteranno nella finale regionale di mercoledì 21 gennaio 2015.

Per determinare la squadra vincente il triangolare, in caso di parità tra due o più squadre si terrà conto:

1. della migliore differenza reti;

2. del maggior numero di reti segnate;

3. del risultato ottenuto nel confronto diretto;

4. del sorteggio.