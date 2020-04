Nella seconda giornata del campionato di serie C regionale, gli Amici del Basket San Salvo allenati da coach Linda Ialacci hanno affrontato nel match di ieri il quotato Penta Teramo, uscendo sconfitti 50 a 40 dopo una gara molto equilibrato. Partiti in vantaggio, gli ospiti hanno dovuto fare a meno dopo soli cinque minuti dalla palla a due del loro pivot Saverio Celenza. Per lui un infortunio muscolare che non gli ha permesso di continuare la partita.

Primo quarto che si conclude 11-14 proprio per i bianco blu. A prendersi la squadra sulle spalle, cercando di sopperire all’assenza di Celenza, è Pasquini, soprattutto in difesa. Il lancianese infatti è riuscito a limitare Negrini e De Lutis, dando un ottimo aiuto alla propria squadra. In attacco il solito Borromeo non si è certo risparmiato (16 punti). Malgrado questo, i casalinghi chiudono avanti di poco (24-21) al termine della seconda frazione. Nel terzo quarto il Penta Teramo cerca di allungare soprattutto con Palantrani (21 punti a fine partita per lui), ma il divario tra le due squadre è ancora minimo (35 a 31).

Nell’ultimo atto della partita, il Penta riesce a sfruttare i falli a proprio favore, andando il lunetta spesso nell’ultima parte della gara, a differenza di Assogna e compagni, limitati soprattutto dalla panchina corta. Proprio sui tiri liberi si decide il match: i teramani non falliscono e riescono ad allungare 50-40 conquistando la vittoria. Una sconfitta per gli Amici del Basket San Salvo non del tutto amara: di fronte l’avversario era uno dei più quotati per la vittoria del Campionato ed i ragazzi di coach Linda Ialacci hanno portato avanti una partita comunque positiva. Poca fluidità in attacco, ma grande lavoro in difesa, elementi dai quali ripartire per preparare il prossimo match in casa con la Torre Spes.

Tabellino

Penta Teramo: Ippoliti, Palantrani 21, Negrini 2, Ciccone, De Lutis 3, Moretti 8, Alleva, Fracassa 7, Alassio, Gambacorta, Di Francesco 8, Recchia. Coach: Gramensi

Amici del Basket San salvo: Coscena E. n.e., Di Blasio 1, Biasone 6, Coscena S., Tenisci, Pappacena 3, Assogna 7, Pasquini 7, Borromeo 16, Celenza. Coach: Ialacci

I risultati degli altri match:

Airino Termoli- Basketball Teramo 77-52

Magic Basket Chieti- Ennebicì Campobasso 50-49

Torre Spes- Nova Basket Campli 48-66

Basket Centro Abruzzo Sulmona- Chieti Basket 56-60

Penta Basket Teramo- Amici del Basket San Salvo 50-40