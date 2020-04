Sono entrati probabilmente nella notte tra sabato e domenica arrampicandosi sul muretto dietro agli spogliatoi i ladri che hanno forzato la porta di uno stanzino situato nei locali dello stadio Aragona di Vasto e dopo essersi intrufolati al suo interno hanno portato via dei palloni nuovi forniti dalla Lega Nazionale Dilettanti al Vasto Marina. E' già la seconda volta che la società del patron Pino Travaglini subisce un furto di questo genere.

All'interno della stanza c'è anche una fotocopiatrice che non è stata toccata. Permangono dei dubbi sui motivi che abbiano spinto i ladri a rubare allo stadio, dove non c'è altro oltre al materiale sportivo e come mai abbiano forzato solo la porta di quella stanza e siano poi andati via.

I dirigenti del club, che hanno scoperto domenica prima della partita di aver subito il furto, dopo averlo denunciato, hanno chiesto alle forze dell'ordine di visionare i filmati delle telecamere dell'impianto sportivo per provare ad individuare i responsabili del gesto.

Domenica prima della sfida interna contro il Borello è stato necessario trovare altri palloni per giocare la partita.