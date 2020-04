Armato di corno in ottone girava per le vie del paese e le contrade, portando le notizie importanti dell'amministrazione comunale. Amerigo Bucciarelli è stato l'ultimo banditore del Comune di Casalbordino, l'ultimo ancora in vita di tutta la regione Abruzzo. Una figura sparita con l'avvento delle comunicazioni di massa, che oggi permettono di raggiungere tutti con un click. Ma il signor Amerigo continuava a conservare gelosamente il suo capello e la sua trombetta che per tanti anni ne avevano annunciato l'arrivo in tutta Casalbordino.

Oggi, dopo qualche giorno di ricovero presso l'ospedale di Vasto, il banditore Amerigo ha lasciato la vita terrena all'età di 83 anni. Alla sua famiglia, in particolare al figlio Tommaso, presidente della Protezione Civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino, le condoglianze della nostra redazione. Il sindaco Remo Bello e tutta l'amministrazione comunale hanno espresso il cordoglio alla famiglia Bucciarelli per la scomparsa di Amerigo.

I funerali di Amerigo Bucciarelli si svolgeranno domani, martedì 14 ottobre, alle 15.30 presso la chiesa di San Salvatore a Casalbordino.