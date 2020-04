Terza puntata de L'edicola del Bar Walter, consueto appuntamento sportivo del lunedì mattina. Primo ospite di Stefano Troilo è stato Luigi Tana, capitano dello Sporting Vasto, compagine che milita nel campionato di Terza Categoria.

A seguire spazio a Luigi Cicchini, assistant coach della Bcc Vasto Basket, poi a sorpresa un breve intervento della signora Stella, per rivolgere il proprio personale pensiero e sostengo all'Audax Palmoli e in conclusione Domenico Zillotti, presidente del Real Porta Palazzo, società che partecipa al torneo di Seconda Categoria.

Per le vostre segnalazioni, informazioni, per interagire con la redazione o per rivedere le precedenti puntate è disponibile la pagina facebook L'edicola del Bar Walter.