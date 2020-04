La Parrocchia Santa Maria Incoronata di Vasto ha preparato, in un formato piacevole e interessante, il “Calendario Francescano”, che è già disponibile per le famiglie. Esso certamente porterà nelle case dei vastesi dei testi brevi, ma densi di contenuto, che esaltano la bellezza della visione cristiana della famiglia, fondata sull’amore, sulla fedeltà e sul dialogo. Ho avvicinato il parroco Padre Eugenio Di Giamberardino, che è stato il principale artefice dell’iniziativa, per avere maggiori approfondimenti sui contenuti sviluppati.

“Questo calendario, - ci ha detto Padre Eugenio - oltre a ricordare le festività dell’anno 2015, idealmente fa riferimento all’argomento del prossimo Sinodo dei Vescovi, convocato da Papa Francesco per una valutazione panoramica dei problemi che riguardano la famiglia, e mostra, mese per mese, delle foto tra le più accattivanti del Pontefice, seguite da brani tratti dalle magistrali catechesi che Egli, a più riprese, ha rivolto a fidanzati e coniugi”.

“Il Calendario - ha proseguito il parroco - è dedicato anche a “Santi e Santuari dell’Abruzzo”. In ciascun mese dell’anno si fa riferimento a un santo, preferibilmente abruzzese, o vi è descritto un Santuario, scelto tra quelli più frequentati dagli abruzzesi, riportandone le circostanze storiche che gli hanno dato origine, le notizie biografiche del santo o la provenienza dell’immagine

che in essi è venerata, le caratteristiche pittoriche e artistiche che vi si possono ammirare e il messaggio spirituale che essi propongono”.

“Il calendario – ha chiarito anche Padre Eugenio - è destinato soprattutto alle famiglie. Si propone, pertanto, di diffondere alcuni principi di spiritualità familiare presentati, come gocce di briosa saggezza, sotto forma di decaloghi. Non mancano i riferimenti alle fasi lunari, ma c’è anche la rubrica “Vita attiva”, pensata per coloro che amano dedicarsi al lavoro dei campi, oppure agli hobby del giardinaggio e della cantina”.

Diverse notizie riguardano, naturalmente, il Santuario, la devozione alla Madonna Incoronata e le iniziative che si svolgono in parrocchia. In proposito Padre Eugenio ha tenuto a precisare: “Nel retro dell’immagine della Madonna Incoronata, posta sulla copertina, è da gustare il brano: Elogio della famiglia cristiana”.

Padre Eugenio, che è anche il vice postulatore della causa di beatificazione di p. Domenico da Cese, ha colto, infine, l’occasione per inserire nella terza pagina di copertina del Calendario le notizie biografiche del noto cappuccino, morto in concetto di santità.





Luigi Medea