"Sabato 18 ottobre presso la pinacoteca di Palazzo d’Avalos, a Vasto, ci sarà il convegno Rigeneriamo Vasto, generiamo il futuro. Le tematiche della rigenerazione urbana sono al centro delle esperienze europee e del dibattito in atto nel nostro Paese e sollecitano alcune riflessioni. La più immediata è quella di come ripensare le politiche urbane, partendo da una strategia di rilancio delle città come rimedio e antidodo alla crisi: programmare un modello di sviluppo da cui ripartire per promuovere nuove politiche economiche e sociali". Vastoviva, associazione politica di area dem fondata da Maria Amato, Angelo Bucciarelli, Raimondo Pascale e Paolo Marino, lancia il convegno di sabato prossimo, il cui relatore sarà Nicola Dall'Olio, capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Parma.

"La rigenerazione urbana di una città come Vasto - afferma il sodalizio - costituisce un’occasione per promuovere il riavvicinamento tra il mondo economico e il mondo sociale, che spesso negli ultimi decenni hanno seguito strade diverse. È sotto gli occhi di tutti il risultato di gestire la città secondo logiche unicamente finanziarie. L’idea che si possa fare economia in una situazione urbana in cui non si presta attenzione anche alle relazioni sociali non fa altro che generare squilibri sociali insostenibili per buona parte della comunità cittadina, di una città come può essere Vasto.

A fronte di questa realtà, la rigenerazione costituisce un’opportunità per ripartire dall’economia reale, è una possibile via d’uscita per una città con ridotti capitali economici da investire, con quartieri a rischio di abbandono e con case pignorate o disabitate, ma che è nelle condizioni di valorizzare la ricchezza sociale.

A tutto quanto va aggiunto la specificità del nostro centro storico, in cui al tema del recupero del patrimonio esistente si lega anche quello della sua rivitalizzazione, fatta di residenzialità, servizi, commercio, cultura, che costituisce il tessuto sociale e assicura la permanenza di un equilibrio tra le attività insediate.

Il convegno sarà l’occasione per confrontarsi sulle politiche e le strategie sul tema.

Alla discussione parteciperanno: Nicola Dall’Olio, capogruppo Pd a Parma, Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, Maria Amato, parlamentare Pd. Introdurrà Angelo Bucciarelli".