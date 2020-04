Il Vasto Marina conquista nei minuti di recupero la seconda vittoria della stagione grazie alla rete di Cataruozzolo e sale al quartultimo posto. Ci sarà molto da lavorare in settimana per mister Pazienza, ma oggi, dopo due soli allenamenti con la nuova squadra, era importante ottenere una vittoria per risalire la classifica. Di più non si poteva fare.

La partita. All’Aragona inizia il nuovo corso del Vasto Marina guidato da Luigi Pazienza, il mister arrivato in settimana debutta contro il Borrello di Donato Anzivino e degli ex Vastese Marconato e Cardone. Il tecnico foggiano si affida al 4-4-2 con D’Alessandro e Monachetti esterni di centrocampo e la coppia Cataruozzolo-Cesario in avanti. In panchina Kamara insieme ai nuovi acquisti Del Giudice, Febbraro e Stigliano. Assente Lo Mele, squalificato per due giornate, ospiti privi di Ciampoli. Sfida nella sfida quella tra i due amici Cialdini e Cardone, cresciuti nelle giovanili della Virtus Lanciano, lo scorso anno alla Vastese.

Vasto Marina in avanti al 6’ con un tiro-cross di Cicatiello dal limite, Volpe manca la deviazione di testa di un soffio. Risponde il Borrello con un traversone dalla destra di Riondini che attraversa tutta l’area di rigore e arriva sui piedi di Valentini che da due passi manda fuori. Al 17’ su schema da calcio d’angolo dalla destra Cicatiello mette in mezzo per Schettino che di testa non centra la porta. Al 33’ bella azione in velocità di Monachetti che fa tutto bene, tranne la conclusione imprecisa. Al 38’ Valentini impegna Cialdini che blocca facilmente.

La ripresa inizia a ritmo blando, il Vasto Marina fa possesso palla ma non è concreto in avanti nemmeno con l’ingresso di Kamara che prende il posto di Cesario al 60’. I padroni di casa insistono e si riversano nella metà campo avversaria ma non riescono a metterla dentro. Al 79’ contropiede di Cataruozzolo che arriva in area, serve tardi Kamara, Marconato chiude lo specchio. A dieci minuti dal termine il Vasto Marina resta con un uomo in meno per l’espulsione di Volpe per doppio giallo. Al primo minuto di recupero i padroni di casa passano in vantaggio quando ormai la gara era avviata sullo 0-0. Su calcio d’angolo battuto dalla destra arriva Cataruozzolo come un falco che di testa insacca e poi esulta alla Balotelli senza maglia.

I vastesi, seppur giocando male e mettendo in mostra tutti i propri limiti in avanti, conquistano 3 punti molto importanti per rifiatare e domenica prossima saranno in campo di nuovo all'Aragona nella sfida contro la Vastese oggi sconfitta 4-2 a Capistrello.





Tabellino

Vasto Marina-Borrello 1-0 (0-0)

Reti: 91’ Cataruozzolo (Vasto Marina)

Vasto Marina: Cialdini, Lupo, Napolitano (54’ Stigliano), Cicatiello, Giuliano, Schettino, D’Alessandro, Volpe, Cataruozzolo, Cesario (60’ Kamara), Monachetti (75’ Forte). A disposizione Del Giudice, Santoro, Maisto, Febbraro. Allenatore Luigi Pazienza

Borrello: Marconato, Valentini, Scarano, Spoltore, Di Giuseppe, Cardone, Riondino, Sassarini (87’ De Iulis), Traore, Di Properzio, Musto (69’ Ligocki). A disposizione Massa, Zappacosta, Di Federico, Noè. Allenatore Donato Anzivino

Arbitro: Andrea Martino (Isernia), assistenti: Francesco Di Marte (Teramo), Francesco De Santis (Avezzano)

Ammoniti: Cicatiello (Vasto Marina), Musto (Borrello), Di Giuseppe (Borrello), Cataruozzolo (Vasto Marina), Giuliano (Vasto Marina), Di Properzio (Borrello)

Espulsi: 80’ Volpe (Vasto Marina) per doppia ammonizione

I risultati della 7° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Capistrello-Vastese 4-2

Martinsicuro-Avezzano 2-2

Montorio-Cupello 3-1

Paterno-Alba Adriatica 1-0

Pineto-Acqua&Sapone 3-0

San Salvo-Miglianico 2-1

Sulmona-Francavilla 0-1

Torrese-Renato Curi Angolana 2-1

Vasto Marina-Borrello 1-0



La classifica

Pineto 15

San Salvo 15

Paterno 14

Torrese 14

Avezzano 13

Francavilla 13

Martinsicuro 11

Angolana 10

Montorio 10

Vastese 10

Miglianico 9

Capistrello 9

Alba Adriatica 8

Acqua&Sapone 6

Vasto Marina 6

Borrello 5

Cupello 5

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 19 ottobre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Capistrello

Alba Adriatica-Torrese

Avezzano-Montorio

Borrello-Renato Curi Angolana

Cupello-Pineto

Francavilla-Martinsicuro

Miglianico-Paterno

Sulmona-San Salvo

Vastese-Vasto Marina