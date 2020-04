"Una risposta alla negatività grazie al rap". Domenico Ronzitti, in arte Slo-d, con i suoi versi rap esprime i suoi stati d'animo, le sue sensazioni. Due video, uno dopo l'altro, dalle atmosfere diverse ma sempre con tanto istinto per poter dire tutto ciò che pensa.

Il primo pezzo si chiama Rap Sketch. "È uno sfogo in riem su tutto quello che vivo in questi giorni. Potremmo dire una risposta alla negatività grazie al rap". Finito un pezzo, nel videoclip con la regia curata da Gio' Martinelli, inizia Non aprite quella porta. "Per me è un pezzo importante - racconta Domenico - perchè è la prima volta che mi trovo a collaborare con artisti importanti. Il beat di questo pezzo è stato creato da Sick Luke, che lavora con Emis Killa. Con questo brano ho voluto esprimere uno sfogo sulle tante difficoltà di questi giorni, a partire dal fatto che ormai sembra che tutti noi viviamo con gli occhi chiusi, tanto da non accorgerci che siamo tutti delle pedine sulla scacchiera dei potenti. Un pezzo che è venuto fuori d'istinto - aggiunge il rapper vastese-. Per me sono sempre i migliori".