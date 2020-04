Per qualche settimana c'era stato il concreto rischio che il calcio femminile scomparisse da Vasto. Poi la Pro Vasto femminile ha ripreso forma ed ora si prepara ad affrontare l'esordio stagionale. Oggi pomeriggio le vastesi saranno in campo a Tollo per affrontare, alle 15.30, l'Intrepida Ortona nel primo turno di Coppa Abruzzo.

Molti i cambiamenti per la Pro Vasto, ad iniziare dal nuovo direttore generale Alfonso Calvitti che sarà al fianco del presidente Tumini. Cambio anche in panchina, con la coppia Di Martino-Migliaccio che ha preso il posto di mister Nello Mazzatenta. Qualche novità anche in campo. La più importante è l'arrivo tra i pali di Luana Pavan, un'istituzione nel calcio femminile italiano. L'esperta giocatrice, un passato in giro per l'Italia (tra cui anche la squadra vastese) e con la maglia azzurra, durante il memorial "Valentina Pietropaolo" della scorsa estate era scesa in campo, insieme ad altre giocatrici, con la Pro Vasto. E, proprio in quella occasione, quando aveva saputo che la squadra rischiava di sciogliersi aveva detto ai dirigenti vastesi: "Se riformate la squadra vengo a giocare con voi!".

E così è stato. Sarà lei a difendere la porta biancorossa durante la stagione 2014/2015. Insieme a lei sono arrivate Sabrina Giuliani, e poi ci sono stati i ritorni di Di Francesco e Di Foglio. E poi resta tutto il gruppo "storico", che con entusiasmo continua a mantenere vivo il movimento del calcio femminile in città, sperando che ci siano ragazze pronte ad aggregarsi al gruppo.

Quest'anno la Pro Vasto femminile disputerà le gare interne presso il campo sportivo Ezio Pepe, in via Santa Caterina da Siena. La prima sfida in casa, a seconda del risultato di oggi pomeriggio, potrà essere il 19 o il 26 ottobre.