Pareggio casalingo per l’Audax Palmoli nella seconda giornata del campionato di serie B. La sfida con l’Apulia Trani finisce 0-0 dopo 90 minuti in cui le emozioni non sono certo mancate. Tante occasioni da gol, specie per le padrone di casa a cui però è mancato il guizzo finale per trovare la rete.

La cronaca. Si gioca davanti ad un pubblico numeroso, tra cui spiccano anche gli immigrati ospiti nel comune da qualche settimana. La loro è una presenza festosa che certamente fa bene al calcio. Sono le padrone di casa a partire subito bene, già al 2’ ci prova Marino. Poi Di Ninni compie la sua prima scorribanda sulla fascia, recupera un pallone imprendibile e mette al centro, ma Bolognese non riesce a deviare. Spinge la squadra di mister Di Santo, che ci prova con Pastò e poi Cravero, ma senza fortuna. Si fa vedere avanti anche il Trani, con un’azione pericolosa liberata dalla retroguardia palmolese. Al 20’ c’è un’imbucata centrale del centrocampo pugliese, è brava Altieri ad uscire al limite e liberare di piede. Dopo un bel tiro dalla destra di Bolognese che finisce fuori, è Sgaramella a tentare la sortita per le sue. Partita con tanti ribaltamenti di fronte, al 32’ Pasciullo lascia partire un tiro pericoloso dalla tre quarti, poi, due minuti dopo, è Daddato a provarci con un tiro che finisce di poco a lato. La squadra di mister Lionetti prende coraggio e, su calcio d’angolo, quasi trova la rete con una clamorosa deviazione di un difensore dell’Audax. L’ultima azione pericolosa del primo tempo porta la firma di Di Ninni, che si fa anche male in occasione del tiro.

Si torna in campo e dopo 5 minuti le padrone di casa hanno una buona occasione, con una discesa di Cravero sulla sinistra che mette in mezzo ma Pasciullo spara alto sulla traversa. Tre minuti dopo il capitano Montelli è costretto a fermare fallosamente la ripartenza delle ospiti dopo un calcio d’angolo. Attorno al 10’ della ripresa l’Audax ci prova in tre occasioni consecutive trovando prima il miracolo di Drago, poi la ribattuta di un difensore. Al terzo tentativo la palla finisce in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 15’ è ancora Di Ninni ad infilarsi per vie centrali, brava ancora una volta Drago a liberare. Al 30’ l’Audax inizia a perdere lucidità ed allora il Trani ne approfitta per mettere pressione alla retroguardia di casa. Al 33’ ancora una volta Montelli è costretta al fallo per evitare che le attaccanti avversarie possano rendersi pericolose. Al 43’ l’azione che potrebbe risolvere il match. Pasciullo calcia una punizione che si infrange sulla traversa, il tiro successivo viene respinto dalla difesa del Trani. Le gialloblu invocano il rigore per un tocco di mano ma l’arbitro lascia giocare. La formazione ospite ci prova ancora ma l’ultima azione è ancora per l’Audax, con il portiere ospite che ancora una volta alza sopra la traversa. Finisce 0-0, un punto a testa con qualche rammarico per le padrone di casa viste le tante occasioni avute. La seconda bella immagine della giornata è quella delle due squadre che si prendono per mano a centrocampo e corrono insieme sotto la curva per salutare il pubblico.

Audax Palmoli – Apulia Trani 0-0

Audax Palmoli: Altieri, Mancini, Savelli (Pelliccia 13’st), Cravero, Montelli, Pasciullo, Di Ninni, D’Angelo, Bolognese, Marino M.P., Pastò. Panchina: Berardini, Cicala, Ricci, Marino M. Allenatore: Di Santo

Apulia Trani: Drago, Spallucci, Biancofiore, Manzi (Caggiano 1’ st), Volpe, Longo (Savino 15’ st), Iorio, Perna, Daddato, Sgaramella (Di Cillo 38’ st), Mariano. Panchina: Narsete, Del Vecchio, Chiapperini, Camero. Allenatore: Lionetti

Ammoniti: Montelli, Marino M.P.