Seconda giornata con la pallacanestro del Campionato di serie B girone D e prima partita in casa per i biancorossi allenati da coach Di Salvatore. Di fronte, un avversario di livello, reduce da una vittoria sofferta contro Palermo, il Lions Basket Bisceglie. Dopo un tempo supplementare sono i pugliesi ad esultare, con il tabellone che segna 84-97.

La cronaca. Dipierro, Di Tizio, Lagioia, Mirone e Martelli. Questo il quintetto titolare messo in campo dai vastesi (Durini parte dalla panchina rispetto alla settimana scorsa), mentre gli ospiti si affidano a Stella, Torresi, Scarponi, Orlando e Drigo. Minuto di silenzio a per ricordare un arbitro della lega pallacanestro scomparso ed il match ha inizio. Apre le danze Mirone con quattro punti consecutivi, entrambi dalle “sue parti” all’interno della lunetta. Bisceglie nelle prime battute trova difficoltà a trovare il canestro, con uno 0/4 al tiro. Un buon inizio per i locali, con un6 a 0 di parziale che costringe coach Soccimarro a chiamare timeout. Da questo ne esce bene Stella che in velocità si fa tutto il campo, penetra e segna i primi due punti per la sua squadra. Vincenzo Dipierro non ci pensa due volte e dai tre punti porta sul più sette i suoi. Gli ospiti reagiscono con Scarponi: due triple consecutive per lui (9-8) seguito poi da Cena, sempre dai tre punti appena entrato. Vantaggio ospite (9-11) e Di Salvatore chiama timeout. Durini fa il suo ingresso in campo e si sblocca subito in penetrazione con la mano sinistra. I ritmi del match si fanno subito alti: serie di “botta e risposta” tra le due formazioni, ma sono i vastesi ad avere più fame e Lagioia e Martelli si alzano dai tre punti: per i due, solo rete. I pugliesi si innervosiscono e le proteste evidenti dalla panchina, costringono gli arbitri a fischiare fallo tecnico. Uno su due in lunetta per Lagioia, mentre è Durini a chiudere la prima frazione con un canestro da due in arresto e tiro fuori equilibrio (23-15).

Il secondo periodo si apre con Cena, stoppato sul tiro da Di Tizio. Mirone con problemi di falli lascia il posto a Dipierro e Vasto si schiera in campo con un quintetto piccolo e con Di Tizio da lungo. Quest’ultimo porta sul più 10 i suoi entrando deciso in area e segnando in semi gancio appoggiando al tabellone. Dipierro poi fa svegliare il pubblico vastese con una tripla che vale il più 13. I biancorossi macinano un buon gioco d’attacco, tant’è che Di Tizio, galvanizzato dall’ottimo approccio iniziale, in penetrazione subisce un fallo antisportivo da Orlando che va a sedersi in panchina. Due su due in lunetta per il bolognese (29-17). Bisceglie torna segnare dai tre punti con Gambarotta, mentre Vasto risponde con un piazzato da due firmato da Di Tizio (31-24). Dal timeout escono bene entrambe le squadre, ma è Lagioia a trascinare avanti i suoi con due triple di fila, intervallate dal buon lavoro spalle a canestro di Cena per gli ospiti (37-30). Si iscrive a referto Capitan Ierbs che sul pick and roll con Lagioia sceglie di penetrare e di appoggiare per i due punti (39-35). Ultima azione a favore degli ospiti e si va al riposo lungo con il risultato di 39-37.

Si ritorna sul parquet dopo la pausa lunga ed i biancorossi partono subito forte: Di Tizio dai due punti prima, Mirone dopo con canestro e fallo, permettono a Vasto di siglare un parziale positivo di cinque punti (44-37). Bisceglie cerca di reagire ma l’esito nei primi tre minuti è negativo: dai tre punti tanti errori al tiro e ne approfitta Lagioia che non sbaglia e sentenzia da tre (49-39). Si ripete dopo venti secondi la guardia vastese tirando da “casa sua” (oltre i sette metri), infilando la tripla del più 13 (52-39). Per i pugliesi, sino a quel momento, giornata nera dall’arco della linea da tre, mentre Lagioia ancora una volta infila dalle “sue parti” il più 14. Momento d’oro per i vastesi nella prima metà del terzo periodo. Bisceglie trova, dopo l’ennesimo tentativo, la tripla della speranza con Abassi, il quale poi appoggia in contropiede su errore dei vastesi. Di Salvatore non vuole cali di tensione e chiama timeout sul risultato di 57-48 a3 minuti dal termine della terza frazione. Gli ultimi minuti prima dell’ultimo quarto vedono Vasto fare bene sia sotto canestro ( grande velocità di piedi e di reazione di Mirone) che dall’arco dei tre punti 8ottimo lavoro in fase di regia di Durini affiancato da Dipierro) mentre per i pugliesi le percentuali al tiro rimangono negative. Si va verso l’ultimo quarto con il risultato di 62-51.

Primi tre minuti dell’ultimo atto del match di leggero stallo con gli ospiti che successivamente riescono ad avvicinarsi (62-58). Ancora problemi di falli tra le fila vastesi: Mirone commette il suo quarto personale e Di Salvatore si affida a Luca “jolly” Di Tizio sul fronte lunghi (67-58). Un altro fallo antisportivo, stavolta di Scarponi, permette ai vastesi di andare in lunetta ( 2/2 per Lagioia) e di avere un possesso in più. Stella cerca di dare una scossa ai suoi con la tripla del meno 8. Subito timeout per Vasto che ha già speso quattro falli e Bisceglie è in bonus. Ultimi tre minuti di fuoco: Bisceglie rientra in partita con la tripla di Abassi, seguita da quella di Drigo ed intervallata dalla risposta dei biancorossi con “Vins” Dipierro sempre dall’arco (72-71). Ma è Stella a prendersi in mano la sua squadra e uno contro uno con Martelli, si arresta da tre e segna il vantaggio ( 73-74). Martelli in lunetta riporta i suoi avanti di uno (2/2). Sale in lunetta Di Tizio (1/2) che ruba un grande rimbalzo alla difesa ospite e riceve un fallo che permette a Vasto di andare sul più due (76-74). Una sfida ai tiri liberi quella degli ultimi possessi (76-76). Nell’ultima azione ad avere la palla in mano è la squadra ospite che spreca ed è overtime.

Nel tempo supplementare l’inerzia della partita cambia e va a favore degli ospiti, i quali riescono ad andare avanti (80-87) a due minuti dalla fine. A differenza di quanto visto sino a quel momento, i pugliesi ritrovano la via del canestro dai tre punti, fattore che li permette di firmare il più nove (81-90) a poco meno di più di un minuto dalla fine. In lunetta i vastesi sbagliano e anche troppo e Di Salvatore si gioca l’ultima carta del pressing a tutto campo, ma questo spinge i vastesi a giocare al limite del fallo. In lunetta i Lions non falliscono e la partita termina 84-97. Un vero peccato perché la formazione vastese si era dimostrata in grado di chiudere con la prima vittoria della stagione, fatto non avvenuto soprattutto per le tante energie spese nei quattro quarti e nell’OVERTIME la stanchezza e la poca lucidità si è fatta sentire. Tutto da rifare e appuntamento con la prima vittoria rimandato. Quella di Ierbs e compagni sarà una lunga settimana.

Bcc Vasto Basket - Lions Basket Bisceglie 84-97

Bcc Vasto Basket: Dipierro 14, Antonini, Di Tizio 11, Ierbs 2 , Durini 6, Martelli 14, Cordici n.e., Lagioia 23, Mirone 14, Menna. Coach: Sandro Di Salvatore

Lions Basket Bisceglie: Torresi , Gambarotta 8, Stella 26, Drigo 25, Falcone n.e., Abassi 17, Orlando, Scarponi 6, Cena 15, Vitanostra n.e. Coach: Scoccimarro Pasquale





Silvio Laccetti