San Salvo-Miglianico 2-1. Il San Salvo non vuole fermarsi più. Quindici punti conquistati in sette gare sono davvero tanti per una squadra che punta a una salvezza tranquilla. Anche oggi i ragazzi di Gallicchio, con una formazione rimaneggiatissima e tutti fuoriquota in panchina, hanno dominato gli avversari e meritato la vittoria. Nei locali pesantissime le assenze degli infortunati Di Ruocco e Battista e dello squalificato Quaranta mentre negli ospiti out per infortunio l’ex Rossi Finarelli.

Il San Salvo parte meglio e al 9’ minuto va vicino al vantaggio con una bella azione personale di Antenucci conclusa con un tiro a incrociare di poco a lato. Un minuto dopo è il capitano Marinelli a sfiorare il vantaggio con un tiro a fin di palo. Al 14’ è la formazione di Tatomir a passare in vantaggio grazie a un tiro ravvicinato di Di Pompeo. Al 20’ Argirò ruba palla sulla trequarti e la sua conclusione dal limite viene respinta sopra la traversa dalla difesa ospite. Al 26’ ci prova il Miglianico con un tiro dalla distanza di Petito ma Cattenari è attento. Nei minuti successivi sono Di Pietro e Marinelli in due circostanze a rendersi pericolosi. Al 35’ Luongo, da buona posizione, colpisce di testa di poco alto sulla traversa mentre, sul fronte opposto, il bel tiro di Planamente viene respinto in corner dal bravo Cattenari.

Nella ripresa il San Salvo appare più vivo e dopo sei minuti di gioco Marinelli, ben servito da Antenucci, tira da pochi passi e sigla il momentaneo pareggio. Con il passare dei minuti i biancazzurri cercano di trovare il vantaggio che arriva al 60’: Antenucci si libera in velocità sulla fascia e crossa la sfera al centro dell’area dove Marinelli in scivolata la butta alle spalle dell’estremo Palena. Nei minuti successivi i locali hanno il pallino del gioco anche se fino al 90’ non ci sono occasioni ghiotte per nessuna squadra. Il Miglianico cerca il pressing finale ma la squadra locale non rischia mai di capitolare. Al triplice fischio grande festa per i tifosi sansalvesi che si godono in pieno la momentanea vetta della classifica. Nel prossimo turno trasferta a Sulmona oggi sconfitto in casa 1-0 dal Francavilla.

Tabellino

San Salvo-Miglianico 2-1 (0-1)

Reti: 14’pt Di Pompeo (Miglianico); 6’st, 15’st Marinelli (San Salvo)

Miglianico: Palena, Cempi (29’st Colarossi), Di Nardo, Sichetti, Cinquino, Pomposo, Di Pompeo, Pica (25’st Serafini), Petito, Planamente, D’Amore (25’st Torsellini). A disposizione Nardone, Giandonato, Fiaschi, Leone. Allenatore Alessandro Tatomir

U.S. San Salvo: Cattenari, Ramundo, Izzi, Triglione, Felice (19’st Pollutri), Luongo, Argirò (47’st Di Pietro G.), D’Aulerio, Marinelli, Di Pietro S., Antenucci. A disposizione Raspa, Ciavatta, Pantalone, Larivera, Colitto. Allenatore Claudio Gallicchio

Ammoniti: Sichetti, Di Pompeo, Serafini (Miglianico); Cattenari, Felice, Marinelli, D’Aulerio, Luongo, Ramundo (San Salvo)

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Parisse e Prezioso di Teramo)

Montorio-Cupello 3-1. Quarta sconfitta per i rossoblu che passao in vantaggio al primo minuto del secondo tempo con Quintiliani. Al 68' pareggia Coccia che raddoppia tre minuti dopo. Il terzo gol lo segna ad un minuti dal termine dell'incontro Potacqui su calcio di rigore. Il Cupello è penultimo in classifica e domenica prossima ospiterà la capolista Pineto.





I risultati della 7° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Capistrello-Vastese 4-2

Martinsicuro-Avezzano 2-2

Montorio-Cupello 3-1

Paterno-Alba Adriatica 1-0

Pineto-Acqua&Sapone 3-0

San Salvo-Miglianico 2-1

Sulmona-Francavilla 0-1

Torrese-Renato Curi Angolana 2-1

Vasto Marina-Borrello 1-0



La classifica

Pineto 15

San Salvo 15

Paterno 14

Torrese 14

Avezzano 13

Francavilla 13

Martinsicuro 11

Angolana 10

Montorio 10

Vastese 10

Miglianico 9

Capistrello 9

Alba Adriatica 8

Acqua&Sapone 6

Vasto Marina 6

Borrello 5

Cupello 5

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 19 ottobre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Capistrello

Alba Adriatica-Torrese

Avezzano-Montorio

Borrello-Renato Curi Angolana

Cupello-Pineto

Francavilla-Martinsicuro

Miglianico-Paterno

Sulmona-San Salvo

Vastese-Vasto Marina