Prima Categoria, girone B. In vetta c'è la Spal Lanciano che batte 3-2 l'Incoronata Calcio Vasto, per la squadra di Mucci, che ha provato fino alla fine a raggiungere il pari, a segno Romilio, poi espulso, e Finamore, per i padroni di casa Barbieri, Giardino e Di Paolo.

Il Fresa di Mainardi si impone 5-1 sul campo dello Scerni penultimo con una tripletta di Vasiu e reti di Giacomo Racano e Ruzzi, in gol per i locali Marrollo. Casalbordino espugna 2-1 Roccaspinalveti con una rete di Della Penna che serve anche l'assist a Vitelli, Battista a segno per i padroni di casa che falliscono un calcio di rigore con Piccirilli parato da Di Santo. Il Guastameroli ha la meglio 1-0 sul Real San Giacomo.

Rallenta la Marcianese che in trasferta contro il Real Montazzoli pareggia 2-2, pareggio, ma a reti involate, anche tra Palombaro e Sporting San Salvo, ma un cambio sbagliato dei sansalvesi, un fuoriquota sostituito da un over, potrebbe costare la sconfitta a tavolino. Il Trigno Celenza supera 2-0 il fanalino di coda Casolana, entrambe le reti arrivano nella ripresa e sono dell'argentino Roque Alberto Contigiani. Il Monteodorisio davanti al proprio pubblico non va oltre il 2-2 contro il Paglieta, sotto di due gol la squadra di mister Ascatigno pareggia nella ripresa con Nicola Tarquinio e D'Adamo, entrambi entrati nel secondo tempo.

Mercoledì tornano in campo per l'andata del secondo turno di Coppa Abruzzo il Casalbordino che ospita il San Vito 83, il Roccaspinalveti impegnato sul campo del Real Montazzoli, Monteodorisio e Real San Giacomo. Giovedì si affrontano Sporting San Salvo e Trigno Celenza, avversari anche domenica prossima.



I risultati della 4° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Guastameroli-Real San Giacomo 1-0

Monteodorisio-Paglieta 2-2

Palombaro-Sporting San Salvo 0-0

Real Montazzoli-Marcianese 2-2

Roccaspinalveti-Casalbordino 1-2

Scerni-Fresa 1-5

Spal Lanciano-Incoronata Calcio Vasto 3-2

Trigno Celenza-Casolana 2-0

La classifica

Spal Lanciano 10

Fresa 9

Casalbordino 9

Guastameroli 9

Marcianese 8

Real Montazzoli 8

Palombaro 7

Trigno Celenza 6

Sporting San Salvo 4

Incoronata Calcio Vasto 4

Monteodorisio 4

Paglieta 4

Real San Giacomo 4

Roccaspinalveti 3

Scerni 1

Casolana 0

Il prossimo turno, domenica 19 ottobre, ore 15.30

Casalbordino-Spal Lanciano

Casolana-Monteodorisio

Fresa-Roccaspinalveti

Incoronata Calcio Vasto-Real Montazzoli

Marcianese-Guastameroli

Paglieta-Scerni

Real San Giacomo-Palombaro

Sporting San Salvo-Trigno Celenza

Seconda Categoria, girone G. Come ampiamente preventivato in vetta c'è il Gs Montalfano a punteggio pieno. I gialloverdi di Liberatore nell'anticipo di sabato superano 2-0 in casa il Villa Scorciosa, in gol Luca Madonna, autore di una doppietta. Nell'altro anticipo tra Gissi e San Buono il risultato è 0-0. Al secondo posto c'è la sorpesa Mario Turdò che passa 0-3 a Piazzano trascinato dalle reti di bomber Gennaro Farina.

Rallenta l'Odorisiana terza che a Castelfrentano pareggia 1-1 con rete di Zerra. Il Carunchio ultimo in classifica viene travolto 5-0 in casa dal Mario Tano. Perde 1-0 a Fossacesia il Real Montalfano, torna alla vittoria il Real Porta Palazzo che sul campo del New Archi Perano si impone 2-0 con le prime reti stagionali di Conte e Monteferrante.

I risultati della 4° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Carunchio-Mario Tano 0-5

Castelfrentano-Odorisiana 1-1

Fossacesia 90-Real Montalfano 1-0

Gissi-San Buono 0-0

Gs Montalfano-Villa Scorciosa 2-0

New Archi Perano-Real Porta Palazzo 0-2

Piazzano-Mario Turdò 0-3

La classifica

Gs Montalfano 12

Mario Turdo 9

Odorisiana 8

Mario Tano 7

Gissi 7

San Buono 7

Real Montalfano 6

Fossacesia 6

Real Porta Palazzo 6

Villa Scorciosa 5

Castelfrentano 3

New Archi Perano 1

Piazzano 1

Carunchio 0

Il prossimo turno, domenica 19 ottobre, ore 15.30

Mario Tano-Gs Montalfano

Mario Turdò-Gissi

Odorisiana-Carunchio

Real Montalfano-Piazzano

Real Porta Palazzo-Castelfrentano

San Buono-New Archi Perano

Villa Scorciosa-Fossacesia 90

Terza Categoria Vasto. Iniziato il torneo sabato con l'anticipo tra Vasto Calcio e Real Liscia finito 5-1 per i padroni di casa. Ospiti avanti su rigore con Marchione, ma nella ripresa è espulso D'Ottavio e la squadra di Acquarola dilaga, tripletta per Lapenna e gol di Berardo. Pareggia in casa 1-1 lo Sporting Vasto contro il Guilmi, ospiti in vantaggio, per i gialloblu rete di Frasca, oltre a due traverse colpite con Frasca e De Filippis.

Parte bene la Sangiovannese che si impone 2-0 sul difficile campo del Real Carpineto Sinello di Zocaro, segnano Lattanzio su punizione e Pasciullo con una conclusione da fuori area. Pari per 1-1 tra Lentella e Real Cupello, passano in vantaggio i padroni di casa con Di Ninni poi pareggia Antenucci. Stesso risultato tra Pollutri e Dinamo Roccaspinalveti, a segno Martino su rigore e Ramundo. Sconfitta tra le mura amiche 2-0 la Virtus Tufillo contro i Lupi Marini di Torino Di Sangro. Ha riposato il Casalanguida.

I risultati della 1° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Lentella-Real Cupello 1-1

Pollutri-Dinamo Roccaspinalveti 1-1

Real Carpineto Sinello-Sangiovannese 0-2

Sporting Vasto-Guilmi 1-1

Vasto Calcio-Real Liscia 5-1

Virtus Tufillo-Lupi Marini 0-2

Riposa: Casalanguida

La classifica

Sangiovannese 3

Lupi Marini 3

Vasto Calcio 3

Sporting Vasto 1

Guilmi 1

Lentella 1

Real Cupello 1

Pollutri 1

Dinamo Roccaspinalveti 1

Real Carpineto Sinello 0

Real Liscia 0

Virtus Tufillo 0

Casalanguida 0

Il prossimo turno, domenica 19 ottobre, ore 15.30

Dinamo Roccaspinalveti-Vasto Calcio

Guilmi-Lentella

Lupi Marini-Casalanguida

Real Cupello-Virtus Tufillo

Real Liscia-Real Carpineto Sinello

Sangiovannese-Sporting Vasto

Riposa: Pollutri