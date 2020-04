Doppio incontro a Roma per la delegazione abruzzese dell'Associazione Arma Aeronautica guidata dal neo presidente Sergio Di Nardo e formata dal presidente della sezione di Vasto dell'AAA, Oreste De Rosa, dal segretario della sezione vastese, Roberto Bruno, e dal consigliere nazionale Angelo Colizza.

Un colloquio con il presidente dell'Associazione Arma Aeronautica, Giovanni Sciandra, e con il direttore generale dell'Aeroclub d'Italia, Giulio Cacciatore, presso le rispettive sedi delle due importanti organizzazioni aeronautiche italiane per potersi confrontare sulla realtà abruzzese. Il presidente Di Nardo ha intrapreso con le due alte cariche un discorso di approfondimento e sviluppo delle tematiche dell'Aeronautica e del volo in generale per l'Abruzzo intero e per la città di Vasto in particolare.

"Iniziative - spiegano i rappresentanti dell'associazione vastese - per divulgare il patrimonio culturale e la ricerca storica dell'Aeronautica, studi sul mezzo aereo, collaborazione con le Autorità Civili e Militari del territorio, promozione del volo sportivo, amatoriale e professionale, sicurezza del volo e studio e miglioramento del Campo Volo di Vasto, realtà unica in tutta la provincia di Chieti, al centro dell'asse Adriatico ed a ridosso della S.S. 16.

È su questi punti che il colonnello Di Nardo, con i suoi collaboratori, intende voler lavorare impegnandosi sin da subito elaborando un preciso programma e un percorso da seguire a beneficio dell'Aeronautica e del volo per l'Abruzzo e la Città di Vasto".