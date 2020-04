Perde 4-2 la Vastese a Capistrello, per i biancorossi è la prima sconfitta stagionale. La squadra di Precali passa in vantaggio al 17' con Soria di testa su assist di D'Ambrosio, poi il pareggio ospite al 20' con De Meis.

Nella ripresa il Capistrello segna con Di Gaetano al 49' e con Miccichè al 70', all'81' accorcia Bonuso di testa, poi ancora Di Gaetano in gol all'84'.

Per i padroni di casa è la seconda vittoria stagionale, la prima con Torti in panchina, oggi al debutto con la sua nuova squadra.

Espulsi per i biancorossi Napolitano al 50' e D'Ambrosio al 71' che salteranno la sfida contro il Vasto Marina di domenica prossima. In classifica la Vastese resta a 10 punti, frutto di 2 vittorie e 4 pareggi.

La Vastese comunica, tramite l'addetto stampa Stefano Suriani, che la società sta valutando la possibilità di fare un reclamo ufficiale in Lega: "Oggi hanno annullato un gol netto a Soria ed è stato assegnato uno dubbio al Capistrello. Per non parlare delle due espulsioni inventate. Non abbiamo mai arbitri di fuori regione e non capiamo il perchè. Non ci piace parlare di arbitri, ma non è la prima volta in questa stagione che siamo penalizzati da direzioni di gara molto discutibili".

Mercoledì la Vastese sarà di nuovo in campo per la Coppa Italia a Miglianico alle 15.30. Domenica c'è il Vasto Marina che oggi ha vinto 1-0 contro il Borrello.





Tabellino

Capistrello-Vastese 4-2 (1-1)

Reti: 17' Soria (Vastese), 20' De Meis (Capistrello), 49' Di Gaetano (Capistrello), 70' Miccichè (Capistrello), 81' Bonuso (Vastese), 84' Di Gaetano (Capistrello)

Capistrello: Silvestri, Ciccarelli, Maceroni, Morelli, De Meis, Di Gioacchino, Scatena (90' Venditti) Di Gaetano (89' Venditti L.) Gigli, De Meis (58' Di Fabio) E. Miccichè. A disposizione Morgante, Valente, Giordani, Cancelli. Allenatore Tonino Torti

Vastese: Leo, Balzano, Napolitano, Spagnuolo, Corbo, D'Adamo, Piscopo (74' Bonuso) D'Ambrosio, Maimone (52' Irmici), Soria, Stango. A disposizione Lafsahi, Berardi, Dema, Salcuni, Mascolo. Allenatore Gianpietro Precali

Arbitro: D'Orsogna (Teramo), assistenti: Chiavaroli (Pescara), Caporale (Pescara)

Ammoniti: De Meis (Capistrello), Gigli (Capistrelllo), Di Gioacchino (Capistrello), Stango (Vastese)

Espulsi: 50' Napolitano (Vastese), 71' D'Ambrosio (Vastese)





I risultati della 7° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Capistrello-Vastese 4-2

Martinsicuro-Avezzano 2-2

Montorio-Cupello 3-1

Paterno-Alba Adriatica 1-0

Pineto-Acqua&Sapone 3-0

San Salvo-Miglianico 2-1

Sulmona-Francavilla 0-1

Torrese-Renato Curi Angolana 2-1

Vasto Marina-Borrello 1-0



La classifica

Pineto 15

San Salvo 15

Paterno 14

Torrese 14

Avezzano 13

Francavilla 13

Martinsicuro 11

Angolana 10

Montorio 10

Vastese 10

Miglianico 9

Capistrello 9

Alba Adriatica 8

Acqua&Sapone 6

Vasto Marina 6

Borrello 5

Cupello 5

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 19 ottobre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Capistrello

Alba Adriatica-Torrese

Avezzano-Montorio

Borrello-Renato Curi Angolana

Cupello-Pineto

Francavilla-Martinsicuro

Miglianico-Paterno

Sulmona-San Salvo

Vastese-Vasto Marina