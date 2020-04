Domenica è di nuovo in campo l'Eccellenza, si gioca per la settima giornata. Dopo la beffa subita negli ultimissimi secondi domenica scorsa contro il Martinsicuro la Vastese di mister Gianpietro Precali vuole tornare a vincere per avvicinarsi alla vetta. I biancorossi saranno impegnati sul campo del Capistrello guidato dal nuovo tecnico Tonino Torti, alla prima gara sulla nuova panchina. I padroni di casa sono nelle posizioni basse della classifica e sono solo lontana parente della formazione che lo scorso torneo arrivò al quarto posto. I biancorossi, insieme al Pineto, sono l'unica squadra ancora imbattuta, ma hanno pareggiato troppo, 4 gare e vinto poco, solo 2. Soria e compagni possono tornare a vincere, in attesa dei risultati delle altre. Assente nella Vastese l'infortunato Antenucci.

Il Vasto Marina di mister Gino Pazienza, arrivato in settimana per rilanciare le sorti del club penultimo in classifica, ospita in casa il Borrello di Donato Anzivino e Massimo Marconato, terzultimo in classifica. Il nuovo tecnico sembrerebbe orientato a schierare un 4-4-2 con Cataruozzolo e Kamara in avanti, quest'ultimo pronto a debuttare ufficialmente dopo la squalifica. Uno squalificato per parte, Lo Mele per i vastesi, bloccato per due giornate e Ciampoli per gli ospiti.

Il San Salvo affronta a Cupello il Miglianico dell'ex Rossi Finarelli senza Quaranta squalificato e Battista e Di Ruocco infortunati. In vista del delicato match è il presidente Evanio Di Vaira a suonare la carica: "Sarà una partita dura contro un avversario forte ed ostico. Sono sicuro che chi scenderà in campo al posto dei giocatori indisponibili sarà all’altezza della situazione come hanno sempre dimostrato tutti i ragazzi della nostra rosa dando il massimo impegno e dimostrando grande attaccamento alla maglia biancazzurra. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo di calciatori eccezionali e allo stesso tempo uomini veri, diretti dal grande mister Claudio Gallicchio. L’intera dirigenza sansalvese chiama a raccolta tutti i tifosi e simpatizzanti dell’U.S. San Salvo per sostenere i nostri ragazzi in un’altra impresa". I biancazzurri sono di nuovo in vetta e ci vogliono rimanere.

Impegno esterno per il Cupello che va a Montorio, sul campo di una diretta concorrente per la salvezza. La squadra di mister Giuseppe Di Francesco vuole fare punti per allontanare la zona a rischio. Per i padroni di casa squalificato Torelli.

Su Zonalocale saranno disponibili i risultati in diretta del campionato di Eccellenza abruzzese. Clicca qui per vedere come fare a seguire le nostre dirette.

Le altre vastesi. In Prima Categoria il Casalbordino va a Roccaspinalveti, il Real San Giacomo a Guastameroli, lo Sporting San Salvo a Palombaro e l'Incoronata va a fare visita alla Spal Lanciano mentre il Monteodorisio ospita il Paglieta, lo Scerni il Fresa, il Trigno Celenza la Casolana.

In Seconda Categoria la capolista Gs Montalfano ha battuto 2-0 il Villa Scorciosa, mentre tra Gissi e San Buono è finita 0-0, il Carunchio fanalino di coda attende il Mario Tano, l'Odorisiana va a Castelfrentano, il Real Montalfano a Fossacesia, il Real Porta Palazzo sul campo del New Archi Perano e il Mario Turdò a Piazzano. Al via anche il torneo di Terza Categoria Vasto, la prima gara, disputata sabato tra Vasto Calcio e Real Liscia, è finita 5-1 per i vastesi.

Il programma della 7° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 12 ottobre, ore 15.00

Capistrello-Vastese

Martinsicuro-Avezzano

Montorio-Cupello

Paterno-Alba Adriatica

Pineto-Acqua&Sapone

San Salvo-Miglianico

Sulmona-Francavilla

Torrese-Renato Curi Angolana

Vasto Marina-Borrello



La classifica

Avezzano 12

Pineto 12

San Salvo 12

Paterno 11

Torrese 11

Vastese 10

Angolana 10

Martinsicuro 10

Francavilla 10

Miglianico 9

Alba Adriatica 8

Montorio 7

Acqua&Sapone 6

Capistrello 6

Borrello 5

Cupello 5

Vasto Marina 3

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 19 ottobre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Capistrello

Alba Adriatica-Torrese

Avezzano-Montorio

Borrello-Renato Curi Angolana

Cupello-Pineto

Francavilla-Martinsicuro

Miglianico-Paterno

Sulmona-San Salvo

Vastese-Vasto Marina