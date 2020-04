Una iniziativa di livello nazionale che riguarderà il Vastese e una netta presa di posizione sulla politica cittadina. E' quello che preannunciano i renziani del Pd, che per stamani hanno convocato una conferenza stampa alle 12 in piazza Barbacani, a Vasto.

Dopo la riunuone dei sindaci dell'entroterra vastese, che ha preso una posizione fortemente critica sulle scelte del Pd in merito alle candidature per le elezioni provinciali di domani (sindaci e consiglieri comunali voteranno per eleggere il presidente della Provincia), ora si preannuncia una nuova bordata.