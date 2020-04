Inizia oggi pomeriggio alle 18.00 con un anticipo il campionato di Terza Categoria Vasto. La prima partita in programma si disputerà al campo sportivo della 167 tra la matricola Vasto Calcio, prima squadra della Virtus Vasto nata in estate, che affronterà il Real Liscia, nuova compagine che ha preso il posto della Valle Del Treste retrocessa lo scorso anno dalla Seconda Categoria. Tutte le altre gare si giocheranno domenica alle 15.30 ad eccezione di Sporting Vasto-Guilmi alle 17.30 al campo sportivo Ezio Pepe dei Salesiani.

Sono 13 le squadre al via, 12 sono del Vastese, l'unica di fuori è quella dei Lupi Marini di Torino Di Sangro. Essendo dispari una di loro a turno riposerà una volta a settimana, 26 le giornate totali. Al termine della stagione regolare la prima passerà in Seconda Categoria, mentre dalla seconda classificata alla quinta si affronteranno nei play-off.

Parte con l'obiettivo di fare un campionato di vertice, dopo l'ultimo posto della passata stagione, lo Sporting Vasto che dopo aver dato fiducia al debutto a molti giovani locali, ma inesperti, ha virato anche su uomini di maggiore affidabilità, come Domenico Reale, Michele De Filippis, Luca Menna, Giannicola Armando, Stefano Scurti e Giuseppe Frasca, il centrocampista centrale Giovanni Di Lena e l'esterno destro Denis Di Conza, oltre ad Alessandro D'Adamo tra i pali.

Si è rinforzato anche il Lentella di Livio Sciascia che lo scorso campionato terminò al penultimo posto, con Sergio Di Ninni che guiderà l’attacco e Claudio Marcucci, con mister Massimo Bolognese che torna di nuovo nel club. Cambio anche sulla panchina della Virtus Tufillo del presidente Flavio Talia che ha scelto Massimiliano Marra che ha salutato il Real Montalfano dopo quattro stagioni.

La Dinamo Roccaspinalveti sarà guidata da Daniele Grimaldi, confermata in blocco tutta la rosa della passata stagione con l'aggiunta di qualche giovane proveniente dalla juniores, il nuovo presidente è Mattia Suriano. Ai blocchi di partenza anche il Guilmi. Dalla Seconda Categoria arrivano il Real Liscia, al posto della Valle del Treste retrocessa, con allenatore Angelo Suero e presidente Raffaele Valentini e il Casalanguida con mister Nico Colantonio e il presidente Carlo Peppino Menna.

Novità assolute e ritorni. Le novità sono rappresentate dal Vasto Calcio del presidente Nicola Quintavalle, allenata da Paolo Acquarola e non più da Michele De Foglio, che avrà in rosa i tanti giovani cresciuti nel vivavio della Virtus Vasto. Al debutto anche il Real Cupello del presidente Antonio Scardigno e del mister Ercole Marrocco. Torna dopo due anni di assenza il Pollutri del presidente Andrea Zinni e dell'allenatore Giuseppe Forte che manderà in campo tanti ragazzi locali.

Un altro ritorno è rappresentato dalla Sangiovannese di San Giovanni Lipioni, dopo tre anni, con Mario Rossi presidente e Luca Aquilano in panchina, oltre al Real Carpineto Sinello con l'allenatore-giocatore Marco Zocaro, 17 gol e vice capocannoniere nell'ultimo torneo di Seconda a Furci che ha portato in squadra alcuni dei suoi compagni della scorsa annata. Unici non vastesi inseriti nel girone sono i Lupi Marini di Torino Di Sangro.

Le assenze. Assenti, oltre alla promosse in Seconda Odorisiana, Carunchio e Real Porta Palazzo, la Virtus Rocca San Giovanni, arrivata seconda e inserita nel girone B di Chieti, la Casalese che si è fusa con il Casalbordino e il Real Alto Vastese, il club che unisce Castelguidone, Schiavi D'Abruzzo e Guardiabruna, dopo due campionati consecutivi non si è iscritto.

Le favorite? Molto difficile stabilirlo, sulla carta potrebbero essere Real Carpineto Sinello, Sangiovannese, Casalanguida e Lentella, ma attenzione a Pollutri e Virtus Tufillo che potrebbero inserirsi nella lotta al vertice.





Il programma della 1° giornata del campionato di Terza Categoria Vasto

Domenica 12 ottobre, ore 15.30

Lentella-Real Cupello

Pollutri-Dinamo-Roccaspinalveti

Real Carpineto Sinello-Sangiovannese

Sporting Vasto-Guilmi (domenica ore 17.30)

Vasto Calcio-Real Liscia (sabato ore 18.00)

Virtus Tufillo-Lupi Marini

Riposa: Casalanguida

