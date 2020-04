Dopo un colloquio col dirigente scolastico, Letizia Daniele, è rientrata la protesta degli studenti del Liceo classico Lucio Valerio Pudente di Vasto. Ieri mattina i ragazzi avevano scioperato.

In piazza, un gruppo di studenti con striscioni e slogan aveva dato voce alle difficoltà di molti compagni di scuola provenienti dall'entroterra vastese ("un centinaio su 130 complessivi", hanno fatto notare), che, all'uscita da scuola, non riescono a prendere i mezzi pubblici per fare ritorno a casa. Di conseguenza, visti i collegamenti tutt'altro che agevoli, molti giovani sono costretti ad attendere diverse ore i successivi mezzi pubblici, perdendo buona parte del pomeriggio, che potrebbero invece dedicare agli studi.

Dopo la protesta, una rappresentanza dei manifestanti ha incontrato la preside, che ha prospettato una soluzione in grado di far combaciare gli orari di uscita dal Classico a quelli dei pullman di linea. "Per loro - dice Letizia Daniele - sono previste 31 ore settimanali di lezione. La soluzione già c'è".