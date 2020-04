Finisce 0-0 il derby tra Gissi e San Buono, davanti ad una buona cornice di pubblico, l'anticipo del campionato di Seconda Categoria, girone G. Le due squadre, appaiate al terzo posto con 6 punti, salgono a quota 7 e agganciano momentaneamente l'Odorisiana al secondo posto, in attesa delle altre partite di domenica. Nell'altro anticipo di giornata il Gs Montalfano ha battuto 2-0 in casa il Villa Scorciosa con una doppietta di Luca Madonna.

La partita. Nei primi 15 minuti non succede nulla, i padroni di casa fanno più possesso palla, ma non si rendono pericolosi, al 17' la prima conclusione della gara è dei locali con Argentieri, ma finisce sopra la traversa. Il San Buono si vede con due punizioni dalla distanza, la prima battuta al 19' da Tonio Romilio, la seconda al 23' di Suriano, entrambi non inquadrano lo specchio della porta.

Al 30' incursione dalla sinistra di D'Amico che mette in area, Antenucci respinge. Tre minuti dopo è Nino Lapenna, tra i migliori in campo, a involarsi sulla destra e a mettere in mezzo per D'Amico che prova a colpire la sfera di testa ma non ci riesce, i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per una trattenuta sullo stesso D'Amico ma il signor Marinelli di Vasto non è d'accordo.

Al 36' Perrucci arriva davanti a D'Adamio che esce di piedi e salva la propria porta. La prima frazione si chiude con un tiro di Menna che si spegne sul fondo.

Nella ripresa il copione non cambia, poco gioco e risultato inchiodato sullo 0-0. Al primo minuto un diagonale di Suriano impegna D'Adamio che è bravo a chiudere lo specchio, al 53' risponde il Gissi con D'Amico che manda a lato dalla distanza, subito dopo viene espulso Maurizio Ianniello, allenatore del San Buono, per proteste.

Al 67' i padroni di casa rischiano di combinare un pasticcio, un rinvio avventato di Andrea Franchella colpisce in volto Nicola Lapenna che favorisce involontariamente l'insidioso Suriano che prende palla e va verso la porta, D'Adamio devia in angolo.

Nel finale il Gissi ci prova con maggiore convinzione, al 75' Nino Lapenna dalla destra mette in mezzo per Sultan, entrato a inizio ripresa al posto di Menna, che colpisce la sfera, ma il portiere ospite devia in corner. All'80' grande occasione per Argentieri che servito dalla destra da Agostino Franchella, svetta di testa da distanza ravvicinata davanti all'estremo difensore giallorosso che è prontissimo e salva la propria porta. L'ultimo tentativo è di Del Villano dalla distanza all'89' che sfiora l'incrocio dei pali.

Nel prossimo turno, domenica 19 ottobre alle 15.30, il San Buono ospiterà il New Archi Perano mentre il Gissi andrà sul camo del Mario Turdò.

Tabellino

Gissi-San Buono 0-0 (0-0)

Gissi: D'Adamio, Di Filippo, D'Amico (74' D'Alessandro), Racciatti, Franchella Andrea, Di Paolo, Menna (46' Sultan), Lapenna Nicola, Argentieri, Franchella Agostino, Lapenna Nino. A disposizione Peschechera, Marino, Lapenna Domenico, Silvestri, Fitti. Allenatore Valentino Cianciosi

San Buono: Iovannisci Alessandro, Del Villano, Filippone (66' Cupaiolo Domenico), Pardi, Antenucci, Marcianelli, Argentieri, Romilio Tonio, Suriano, Cupaiolo Fabrizio, Perrucci. A disposizione Battista, Del Negro, Iovannisci Stefano, Giovannangelo, Romilio Cesare. Allenatore Maurizio Ianniello

Arbitro: Aurelio Marinelli di Vasto

Ammoniti: Menna (Gissi), Lapenna Nicola (Gissi), Del Villano (San Buono), Marcianelli (San Buono), Argentieri (San Buono)

Il programma della 4° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Carunchio-Mario Tano

Castelfrentano-Odorisiana

Fossacesia 90-Real Montalfano

Gissi-San Buono 0-0

Gs Montalfano-Villa Scorciosa 2-0

New Archi Perano-Real Porta Palazzo

Piazzano-Mario Turdò

La classifica

Gs Montalfano* 12

Odorisiana 7

Gissi* 7

San Buono* 7

Real Montalfano 6

Mario Turdò 6

Villa Scorciosa* 5

Mario Tano 4

Fossacesia 90 3

Real Porta Palazzo 3

Castelfrentano 2

Piazzano 1

New Archi Perano 1

Carunchio 0

(* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 19 ottobre, ore 15.30

Mario Tano-Gs Montalfano

Mario Turdò-Gissi

Odorisiana-Carunchio

Real Montalfano-Piazzano

Real Porta Palazzo-Castelfrentano

San Buono-New Archi Perano

Villa Scorciosa-Fossacesia 90