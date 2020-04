Da questo pomeriggio, intorno alle 17.30, in un tratto di corso Mazzini, all'incrocio con via Catone, c'è un cattivo odore e acqua di fogna e rifiuti in strada.

L'acqua, sporca e maleodorante, ma non solo, risale dai tombini e si riversa in strada. Una situazione che si verifica da anni, tutte le volte che ci sono piogge abbondanti. Notevole il disagio provocato a chi abita da quelle parti. Una rappresentanza di cittadini si è anche recata più volte alla Sasi per far presente il problema, ma nulla è stato ancora risolto.

Secondo i residenti il problema sarebbe legato al mancato ampliamento della rete fognaria della zona, nonostante nei paraggi siano stati costruiti due nuovi palazzi con 30 appartamenti.