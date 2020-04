Domenica 12 ottobre 2014 ore 19.45 Concerto nella Cattedrale di San Giuseppe. E’ questo il quarto concerto organizzato per l’importante ricorrenza del 25° Anniversario di Fondazione dell’Associazione di Vasto Marina: dopo la Musica Medievale, il Coro Voci Bianche e la Musica Rinascimentale è di scena la Musica Corale Romantica e Contemporanea.

I protagonisti della serata:

Coro Polifonico Stella Maris

Coro Musicanova - Roma

Musicanova diretto da Fabrizio Barchi è uno dei cori più rappresentativi della coralità italiana ed europea. Si caratterizza per una scelta molto varia del repertorio che, pur privilegiando musica rinascimentale e contemporanea, propone in concerto generi che spaziano dal medioevo alla musica pop. L’attività concertistica ha portato il coro ad esibirsi, oltre che in Italia, in Danimarca, Finlandia, Grecia, Svezia, Spagna, Ungheria, ottenendo riconoscimenti e premi in alcuni fra i più importanti Concorsi Nazionali ed Internazionali corali. Collabora frequentemente alle produzioni musicali di vari artisti, Ennio Morricone, Andrea Guerra, Marco Frisina e ha partecipato alla realizzazione di CD dei cantanti Mina, Bocelli e Branduardi. Nel 2013 il Musicanova realizza diversi progetti di notevole valore artistico: concerto di apertura al XXIV Concorso Internazionale di Verona, esecuzione del Requiem di Mozart e l’invito alla XXX edizione del prestigioso festival internazionale Voci d’Europa di Porto Torres, Sardegna. Molto impegnato sul fronte della diffusione della coralità tra i giovani, il Musicanova realizza collaborazioni con varie scuole romane dalle quali provengono la maggior parte dei propri cantori. I due cori protagonisti della serata eseguiranno brani dal Romantico al Contemporaneo (“OttoNovecento”….) sia singolarmente che a cori riuniti.

Tutti gli eventi in programma per i 25 anni di attività

11 maggio MISSA SOLEMNIS

Cattedrale S. Giuseppe ore 19.00 - Coro Polifonico Stella Maris e Coro Voci Bianche - Presentazione programma concerti

31 maggio 2014 MUSICA MEDIEVALE

Pinacoteca Palazzo d'Avalos ore 21.00 - Coro Polifonico Stella Maris - Ensemble Stella Nova - Pejman Tadayon Sufi Ensemble.

In collaboraziione con il “Tavolo Interreligioso per il Dialogo e la Pace fra le Culture” e l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Vasto. Presentazione CD “Cammini Medievali” dell'Ensemble Stella Nova

18 giugno Concerto Coro Voci Bianche

Cattedrale S. Giuseppe ore 19.00 - Presentazione CD “...note d'autunno”

2 agosto Concerto MUSICA E DANZE DEL RINASCIMENTO

Pinacoteca Palazzo d'Avalos ore 20.45 - Coro Polifonico Stella Maris, Gruppo Strumenti e Danze del Rinascimento

12 ottobre 2014 OttoNovecento - MUSICA CORALE ROMANTICA E CONTEMPORANEA

Cattedrale S. Giuseppe ore 19.45 - Coro Polifonico Stella Maris - Coro MUSICANOVA di Roma

Staff

Direzione Artistica Paola Stivaletta

Coordinamento Peppino Forte

Organizzazione Associazione Corale Stella Maris di Vasto Marina (CH)

www.corostellamaris.it

forteg2626@libero.it

Collaborazione Comune di Vasto, Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto

Patrocinio Comune di Vasto