Un anno di reclusione per falsità ideologica. E' la sentenza emessa ieri dal giudice monocratico del Tribunale di Lanciano, Francesco Marino, nei confronti A.D.M., il supplente di educazione tecnica già condannato nei mesi scorsi per maltrattamento di minori ai danni di alcuni alunni di una scuola di Vasto.

Difeso dall'avvocato Concezio Di Risio, il docente è comparso ieri dinanzi al magistrato per l'udienza decisiva. Nel 2009, il 65enne aveva fatto richiesta di svolgere supplenze in alcuni istituti scolastici della provincia di Chieti: a Vasto, Casoli, Bucchianico e in altre località. Sono stati i dirigenti delle scuole di Casoli a chiedere alla Procura di Lanciano di indagare in merito alle dichiarazioni dell'uomo, che aveva attestato di non aver mai subito condanne penali.

Gli inquirenti hanno verificato l'esistenza di due precedenti condanne, la prima risalente al 1979. Poi la terza, comminata nei mesi scorsi dal Tribunale di Vasto, secondo cui l'uomo avrebbe maltrattato gli alunni. La difesa, che sostiene si tratti, tutt'al più, dell'utilizzo di severi mezzi correttivi di altri tempi, ha presentato ricorso in Corte d'Appello.