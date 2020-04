Nella sesta giornata del campionato di serie C1 di calcio a 5, l’All Games San Salvo festeggia l’inaugurazione della ristrutturata palestra di via Verdi con una vittoria netta. Sotto gli occhi del sindaco, i bianco blu si sono imposti con il risultato di 9-5 sui cugini rossoneri dell’Atletico Lanciano. Ad inizio partita il primo cittadino Tiziana Magnacca, presente insieme al vicesindaco Angiolino Chiacchia e all'assessore ai lavori pubblici Giancarlo Lippis, ha ricevuto dalla società sportiva un mazzo di fiori ed una maglietta autografata dalla squadra allenata da mister Lanza. Il sindaco ha ribadito poi che “malgrado i problemi che attanagliano molti comuni italiani, San Salvo si impegna per la propria città e per i propri cittadini, affinché questi possano vivere intensamente e nelle apposite strutture, le attività sportive della tante squadre presenti nel territorio".

La partita. Il primo tempo si apre con un’azione ben costruita dai padroni di casa che con Colombaro vanno vicinissimi al gol. Gol che arriva al 6' minuto grazie soprattutto al buon lavoro in velocità di Colombaro, il quale serve Perazzoli ed è vantaggio casalingo (1-0). Vantaggio che dura solo due minuti: i rossoneri infatti pareggiano i conti con Pasanisi, servito da Tortorella che, cadendo all’indietro, trova la forza di lanciare in volata il compagno (1-1). Passano 60 secondi e gli ospiti raddoppiano proprio con Tortorella (1-2). Mister Lanza si vede costretto a chiamare time out. Da questo ne esce galvanizzato Colombaro in stile Speedy Gonzales, dribbla prima un giocatore, poi un altro e, a tu per tu con Gallucci, calibra, tira ed esulta per la rete del pareggio (2-2). I padroni di casa costruiscono varie azioni da gol ed esprimono un buon gioco con il passare dei minuti. I lancianesi, con un po’ di fortuna, riescono a salvarsi in più di un’occasione. Gli ospiti però devono fare i conti con Colombaro che come un fulmine buca letteralmente la retrovia lancianese e insacca la rete del vantaggio (3-2) al 22'. Passano una cinquantina di secondi e la formazione di casa, non contenta, si porta sul 4- 2 grazie al goal di Ninni che sfrutta un rimpallo fortunato davanti alla porta sul tiro di Colombero. Con questo risultato si va al riposo lungo.

La ripresa inizia con un’altra occasione da gol a favore dei padroni di casa, ma stavolta Colombaro davanti al portiere non aggancia bene. Il Lanciano cerca di rifarsi e le prova tutte: trova molta difficoltà a servire il pivot, così da costruire poche azioni vere da gol. Il San Salvo non resta a guardare e al 6' della seconda frazione sigla il 5 a 2 con una cavalcata superlativa di Perazzoli sulla fascia, con successivo tiro e un po' di fortuna perchè portiere che non riesce a trattenerla. Gli ospiti accorciano poi con Tortorella 6 minuti più tardi, grazie al buon stop, giro e tiro del pivot rossonero (5-3). Per gli ospiti le difficoltà rimangono le stesse del primo tempo, non riescono a servire i propri attaccanti. Malgrado questo, 3 minuti più tardi Pasquini riesce a superare sulla fascia la difesa avversaria e ad infilare il pallone sull’angolino basso destro (5-4). Mister Lanza chiama subito a raccolta i suoi. Dal timeout è proprio la squadra di casa ad uscirne con più grinta: Franceschini carica il destro ed il portiere non riesce a fermare il pallone che entra in rete (6-4). Nei minuti finali del match, protagonista assoluto è l’agonismo tra le due formazioni: dopo il timeout chiamato da mister Morena, Lanciano e All Games si affrontano a viso aperto senza esclusioni di colpi, ma è ancora una volta la formazione di casa a dimostrarsi più attenta. Infatti i bianco blu vanno in rete prima con Ninni al 25' e al 29' (8-4), successivamente al 31esimo grazie ad un autogol di Tortorella. Quasi inutile la rete finale di capitan Giusti (9-5) per i lancianesi che tornano a casa con una sconfitta. L'All Games San Salvo Calcio a 5 può festeggiare doppiamente davanti al proprio pubblico, sia per la vittoria che la proietta a quota 11 in classifica, sia per il fatto di avere finalmente un proprio campo nel quale giocare.

All Games San Salvo - Atletico Lanciano 9-5

All Games San Salvo: Della Penna, Perazzoli, Ninni, Di Ghionno (K), Nanatelli, Di Gregorio, Di Bello, Di Nardo, Colombaro, Tumini (ammonito), De Cinque, Macchia.

Allenatore: Alfredo Lanza

Atletico Lanciano: Tortorella, Caravaggio, Berghella, Pasanisi, Franceschini, Giusti (K), Pasquini, Monaco, Di Florio, Gallucci.

Allenatore: Massimo Morena