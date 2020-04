Ancora una buona qualifica per Andrea Iannone che, nelle prove ufficiali del G.P. di Giappone, ha piazzato il sesto tempo che lo farà partire domani dalla seconda fila. Sul circuito di Motegi il pilota vastese è riuscito a girare su buoni tempi con la nuova Ducati Desmosedici GP 14.2 a disposizione già dallo scorso gran premio di Aragon, quando la sfortuna e l'erba bagnata lo avevano messo fuori gioco prima del tempo.

Ieri, durante le prove libere a Motegi, c'era stato qualche problema tecnico con la moto, ma i meccanici del team Energy Pramac sono stati bravi a risolvere la situazione anche se Iannone, nel corso della FP4, ha dovuto puntare l'attenzione sulla ricerca del passo gara, penalizzando leggermente le qualifiche. "Il pilota di Vasto - commentano dal team Pramac- infatti non è riuscito a trovare il feeling perfetto con le gomme morbide non avendole in pratica mai utilizzate durante le libere".

Iannone è comunque riuscito a fare un buon giro veloce, classificandosi sesto in 1.44.854. Meglio è andata all'altro pilota, però del team ufficiale, che utlizza la nuova moto di casa Ducati. Infatti Dovizioso è riuscito a strappare una pole position che alla casa di Borgo Panigale mancava dal 2010. Segnali positivi, quindi, in vista della stagione prossima, quando i due Andrea, Iannone e Dovizioso, saranno compagni nel box rosso.

Tornando alla gara di domani Iannone, dopo aver comunque ottenuto una buona posizione in griglia, riesce ad essere moderatamente ottimista. "Si poteva fare sicuramente meglio - commenta al termine delle qualifiche-. Abbiamo fatto pochi giri con la morbida e non avevo il giusto feeling per spingere al massimo. Mi è mancata l'ultima rifinitura ma dopo i contrattempi di ieri penso che abbiamo fatto il massimo che potevamo e per questo sono comunque soddisfatto. Il passo che ho tenuto in FP4 con la gomma da gara non è male, sono fiducioso".

La griglia di partenza: Dovizioso, Rossi, Pedrosa, Marquez, Lorenzo, Iannone, P.Espargaro, Crtuchlow, Bradl, Smith, A.Espargaro, Bautista, Hernandez, Hayden, Redding, Barbera, Nakasuga, Aoyama, Abraham, De Angelis, Petrucci, Laverty, Di Meglio, Parkes