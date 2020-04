Da Luigi Maggiulli riceviamo e pubblichiamo. "Sono un cittadino residente da quattro anni a Vasto. E' una cittadia in una posizione invidiabile, ha un centro storico che è meraviglioso. Fino a questo punto i complimenti. Ora cambiamo. Le strade che portano in paese dovrebbero essere una presentazione della città, invece sono piene di buche oppure rattoppate in modo approssimativo.

Se invece scendiamo a Vasto Marina le cose sono peggiori. In tutta la passeggiata del lungomare la pavimentazione è rotta in molti tratti, per non parlare dei marmi ai lati. Hanno però fatto una cosa buona, sostituire un tratto di assi in legno della pista ciclabile con delle mattonelle, peccato che per il resto della pista non si siano occupati. I lampioni non ci sono, ai lati si trova di tutto, carta, bottiglie di plastica e di vetro.

Non parliamo delle povere palme. Vorrei consigliare ai nostri amministratori di fare un giro a San Salvo Marina per vedere come si gestisce un paese. So che probabilmente queste poche righe farenno sorridere i nostri politici, però è quello che succede in una cittadina che potrebbe essere tra le più belle d'Italia".





Luigi Maggiulli





