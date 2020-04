Un brutto incidente si è verificato questa mattina dopo le 9.00 sulla statale 16, subito dopo la zona di San Nicola, al km 515+300.

Due le vetture coinvolte, una Bmw e un furgone Peugeot Partner. L'impatto è stato molto forte, entrambi i conducenti sono feriti. Quello alla guida del furgone, P.S. di 72 anni di Fossacesia, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara, mentre quello che guidava la Bmw, A.M., 40 anni di Cupello, si trova al San Pio di Vasto.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

Da chiarire la dinamica dell'incidente. Il tratto in questione della statale 16 è rimasto chiuso durante le operazioni di soccorso. Poi si è proceduto in senso unico alternato per consentire la rimozione dei veicoli e la bonifica dell'asfalto dai detriti.