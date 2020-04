Ore 17 - Il gup ha convalidato gli arresti dei tre indagati: G.G., 23 anni, B.V., 33, ed E.D.R., 31, tutti della provincia di Foggia. Il primo è stato condotto nel carcere di Torre Sinello, a Vasto, gli altri due si trovano ora ai domiciliari.

La ricostruzione dei fatti - attorno alle 2 di stanotte, gli agenti della polizia autostradale di Vasto sud e i loro colleghi della stradale, impegnati in un servizio di vigilanza stradale finalizzato a prevenire i furti, hanno fermato una Renault Scenic con a bordo i tre giovani.

Dentro la macchina, gli agenti hanno trovato "centraline elettroniche, attrezzi atti allo scasso, un navigatore satellitare e una macchinetta fotografica digitale", racconta l'ispettore capo Carmine Pontassuglia, comandante della polizia stradale di Vasto, e il dirigente provinciale, vice questore Silvia Conti. "I fermati hanno dichiarato di essere proprietari del materiale, ma la loro versione dei fatti non ha convinto gli agenti, che hanno provveduto ad accompagnarli presso la Sottosezione di polizia autostradale di Vasto sud. Da accertamenti esperiti, risultava che il conducente era colpito da un provvedimento di revoca della patente di guida, per cui gli agenti avevano la possibilità di trattenere" le tre persone fermate "per il tempo strettamente necessario a effettuare ulteriori verifiche circa il mteriale rinvenuto a bordo dell'autovettura".

Il navigatore satellitare e la fotocamera erano stati rubati in nottata dall'interno di un Volkswagen Tiguan parcheggiata nel perimetro di un'abitazione di San Salvo Marina. I tre sono stati arrestati. Oggi il provvedimento è stato convalidato.

La prima notizia - Nelle prime ore di oggi, agenti della polizia stradale di Vasto, agli ordini del comandante Carmine Pontassuglia, e i loro colleghi del Distaccamento autostradale di Vasto sud hanno arrestato tre giovani di Cerignola, trovati in possesso di centraline utilizzate dai ladri per rubare le automobili. La tecnica è già nota alle forze dell'ordine: gli ignoti, per rubare la vettura, ne sostituiscono la centralina con un'altra di cui sono in possesso.

I tre pugliesi sono stati scoperti dai poliziotti della stradale a Vasto. Nella vettura sulla quale viaggiavano, i giovani trasportavano le centraline, che sono state sequestrate insieme a quattro cellulari, una fotocamera digitale e vari attrezzi da scasso, di cui non hanno saputo giustificare il possesso. Nei loro confronti è scattato l'arresto.