L'associazione "Maurizio Salvatore" invita a partecipare alla Marcia della Pace da Perugia ad Assisi, in programma domenica 19 ottobre.

La partenza è fissata alle ore 2.30 da piazza Fuori Porta a Tufillo.

Da Vasto alle 3.30 dal Terminal Bus di via dei Conti Ricci.

L'arrivo a Perugia è previsto per le 8.00. La partenza da Assisi sarà tra le 17.00 e le 18.00 con successivo rientro in serata.





Per informazioni e prenotazioni

A Tufillo presso il Forno di via Roma opure presso l'Emporio Lory in piazza Fuori Porta

associazionemauriziosalvatore@gmail.com

335.499322

A Vasto presso la sede del Cai in via delle Cisterne 4 (giovedì e sabato 19.00-20.30)

info@caivasto.it

347.4217181