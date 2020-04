La BCC Vasto Basket è pronta per affrontare la prima partita in casa del campionato di serie B 2014/2015. L'esordio dei biancorossi, nella trasferta di Catanzaro, non è stato dei migliori. Dopo aver condotto per tre quarti la partita, la squadra di coach Di Salvatore ha lasciato campo alla rimonta dei padroni di casa che, alla sirena finale, hanno conquistato vittoria e primi due punti in classifica.

Domenica 12 ottobre, alle 18, al PalaBCC, ci sarà l'occasione per rifarsi anche se la sfida non è delle più semplici. A Vasto arriva l'Ambrosia Bisceglie, formazione che nel primo turno di campionato ha battuto il Palermo ed è tra le squadre più accreditate per la vittoria finale. I vastesi si sono allenati bene per tutta la settimana e questa sera coach Di Salvatore metterà a punto le tattiche da attuare domenica.

C'è grande attesa tra i sostenitori vastesi per poter vedere all'opera il nuovo roster in una gara ufficiale. Rispetto alla passata stagione la squadra si è profondamente rinnovata, del quintetto titolare 2013/2014 è rimasto solo Vincenzo Dipierro. Se coach Di Salvatore dovesse confermare le scelte attuate fino ad oggi, insieme al numero 7 lucano andrebbero Durini (2ª stagione in biancorosso), Lagioia, Martelli e Mirone, con Di Tizio, Antonini, Cordici e capitan Ierbs pronti ad entrare sul parquet (oltre ad un ulteriore elemento del settore giovanile).

Alla viglia della sfida di campionato abbiamo raccolto le impressioni di Vittorio Ierbs, confermato per questa stagione capitano della BCC Vasto Basket.

La 2ª giornata

Nuova Aquila Palermo - Geofarma Mola

Amatori Pescara - BCC Agropoli

Il Globo Isernia - Nuova Pall. Monteroni

S.Michele Maddaloni - Romano Group Venafro

BCC Vasto Basket - Ambrosia Bisceglie - domenica 12 ottobre - ore 18.00

Duesse Martina Franca - Planet Catanzaro

Soavegel Francavilla - Casa Euro Taranto